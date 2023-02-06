«Будем российским Манчестером»: как Ростов становился промышленным центром юга России

«Так Ростов, благодаря своему географическому положению у устьев Дона, служащих, так сказать, воротами для отпускной торговли юго-восточного края Европейской России и Северного Кавказа, занял видное место в ряду самых значительных городов нашего отечества, а с усилением пароходства по Дону, с проведением железных дорог, развилась здесь и фабричная промышленность. Эти новые заводы, новые фабрики, отчасти оправдавшие ожидания ростовских идеалистов 60-х годов, о которых мы говорили в Ростове Байковском по поводу проведения железных дорог, эти новые заводы и фабрики, говорим мы, дали сильный толчок развитию Ростова: он уже не в такой рабской зависимости от отпускной торговли, как прежде, и не так ему теперь страшны ключи Дарданелл Босфора, прежде война лишала Ростов всего, ибо весь Ростов дышал одною отпускною торговлею, теперь война лишает его половины его оборотов и не убивает, как прежде. Будем надеяться, что со временем, в особенности когда здесь разовьется машинное производство, железное судостроение и неизбежные с ними верфи и механические заводы, мечты И. Г. Фронштейна, Э. Ф. Гольцгауера, А. М. Байкова, этих идеалистов 60-х годов, сбудутся и… „этот край должен со временем сделаться российским Шеффилдом, Силезией и Вестфалией“… и… город Ростов, находящийся на перекрестке водяных путей с… паровыми путями, послужит… средоточием громадной промышленной деятельности, будет ее сбыточным торговым рынком, как Манчестер в промышленном графстве Ланкастер» («Донской временник». Григорий Чалхушьян в работе «История города Ростова-на-Дону»).