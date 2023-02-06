«Будем российским Манчестером»: как Ростов становился промышленным центром юга России

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Конечно, в городе были и мукомольные мельницы.
Как пишет известный публицист и общественный деятель Григорий Чалхушьян в работе «История города Ростова-на-Дону» в главе «Новый Ростов (1870−1886)», в городе на этот период времени «находится: 6 типографий, 4 литографии, 4 фотографии, 2 малярных заведения, одна художественная мастерская, 10 аптек, 4 аптекарских магазина, 25 комиссионерских по хлебной операции контор, 8 складов разных товаров, 5 пароходных контор („Русское общество пароходства и торговли“, „Общество пароходства по Дону, Азовскому и Черному морям“, Стороженко, братьев Федоровых, Дубровиных, Паршина), 2 конторы асфальтовых работ, одна строительно-техническая контора, 2 конторы ассенизации (частная и городская) и одна справочная контора».
Мукомольные мельницы Ростова становятся известными в мире. И это не громкие слова. Григорий Чалхушьян пишет: «Мукомольные мельницы начиная с 1878 года заняли одну из видных отраслей торговли Ростовского рынка. Сначала мукомольные мельницы удовлетворяли лишь местным нуждам; позднее избыток стал вывозиться на Кавказ, в Черноморье и другие места. В 1879 году М. Елицер первый посылает 100 мешков муки в Лондон, с легкой руки Елицера экспорт муки, установившийся наконец в Ростове, доходит теперь до 100 т. пудов, на сумму 120 т. р. Мука идет в Константинополь, Александрию и Марсель, и есть надежда, что экспорт ее разовьется вполне».
А еще Григорий Чалхушьян подчеркивает, что благодаря стараниям легендарного ростовского головы Андрея Матвеевича Байкова Ростов становится промышленным центром юга России.
«Так Ростов, благодаря своему географическому положению у устьев Дона, служащих, так сказать, воротами для отпускной торговли юго-восточного края Европейской России и Северного Кавказа, занял видное место в ряду самых значительных городов нашего отечества, а с усилением пароходства по Дону, с проведением железных дорог, развилась здесь и фабричная промышленность. Эти новые заводы, новые фабрики, отчасти оправдавшие ожидания ростовских идеалистов 60-х годов, о которых мы говорили в Ростове Байковском по поводу проведения железных дорог, эти новые заводы и фабрики, говорим мы, дали сильный толчок развитию Ростова: он уже не в такой рабской зависимости от отпускной торговли, как прежде, и не так ему теперь страшны ключи Дарданелл Босфора, прежде война лишала Ростов всего, ибо весь Ростов дышал одною отпускною торговлею, теперь война лишает его половины его оборотов и не убивает, как прежде. Будем надеяться, что со временем, в особенности когда здесь разовьется машинное производство, железное судостроение и неизбежные с ними верфи и механические заводы, мечты И. Г. Фронштейна, Э. Ф. Гольцгауера, А. М. Байкова, этих идеалистов 60-х годов, сбудутся и… „этот край должен со временем сделаться российским Шеффилдом, Силезией и Вестфалией“… и… город Ростов, находящийся на перекрестке водяных путей с… паровыми путями, послужит… средоточием громадной промышленной деятельности, будет ее сбыточным торговым рынком, как Манчестер в промышленном графстве Ланкастер» («Донской временник». Григорий Чалхушьян в работе «История города Ростова-на-Дону»).
В конце девятнадцатого века на окраине города Нахичевани-на-Дону появляется завод «Аксай», ставший впоследствии легендарным. Этот завод занимался изготовлением плугов и земледельческих орудий и машин.
А еще в начале двадцатого века на заводе «Аксай» стали производить первые автомобили у нас на Дону. Прототипом первых донских автомобилей послужили машины марки «Олдсмобиль». А в 1906−1912 годах выпускались еще и лодочные моторы, первые отечественные трактора, комбайны для уборки кукурузы, ротационные мотыги, рассадопосадочный комбайн.
Во время Первой мировой войны на заводе «Аксай» изготавливали автомобили-грузовики и для нужд российской армии. Прототипом для этих автомобилей был выбран грузовик марки «Паккард».
В годы Гражданской войны на заводе «Аксай» собрали несколько бронеавтомобилей для добровольческой армии.
Я бы сказал, что у Нахичевани и Ростова был тогда шанс стать центром автомобилестроения на юге России. Но этого не произошло по ряду объективных, а возможно, и субъективных причин. Но как бы то ни было, как мы знаем, история не терпит сослагательного наклонения. Ростов-на-Дону не только не стал центром автомобилестроения на юге России, но больше не существует и легендарного завода «Аксай». На его месте сейчас жилой комплекс.
Георгий Багдыков