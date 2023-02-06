Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Коллегам новых сотрудников представил генерал-лейтенант полиции Олег Агарков. Также им вручили удостоверения.
Так, отдел полиции в Батайске возглавил полковник полиции Роман Стебловский, Новошахтинке — Николай Марченко. В Константиновском районе представили нового руководителя Владимира Яцыну, в Белокалитвинском район руководителем стал Игорь Зимовейский.
«Новые руководители территориальных ОВД выразили слова благодарности руководству донского главка за оказанное доверие», — сказано в сообщении.
До этого донской депутат Рожков опроверг появившуюся информацию о назначениях главой Аксайского района.