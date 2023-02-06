Так, отдел полиции в Батайске возглавил полковник полиции Роман Стебловский, Новошахтинке — Николай Марченко. В Константиновском районе представили нового руководителя Владимира Яцыну, в Белокалитвинском район руководителем стал Игорь Зимовейский.