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Posted Сегодня, 14:59

Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

Четырех новых начальников в полиции назначили в Ростовской области

6 февраля 2023, 14:59
Фото: 61.мвд.рф
В Ростовской области личному составу представили четырех новых руководителей территориальных ОВД, сообщили в региональном УМВД.

Коллегам новых сотрудников представил генерал-лейтенант полиции Олег Агарков. Также им вручили удостоверения.

Так, отдел полиции в Батайске возглавил полковник полиции Роман Стебловский, Новошахтинке — Николай Марченко. В Константиновском районе представили нового руководителя Владимира Яцыну, в Белокалитвинском район руководителем стал Игорь Зимовейский.

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«Новые руководители территориальных ОВД выразили слова благодарности руководству донского главка за оказанное доверие», — сказано в сообщении.

До этого донской депутат Рожков опроверг появившуюся информацию о назначениях главой Аксайского района.

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