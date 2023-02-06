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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Депутаты «Единой России» доставили 2 внедорожника бойцам из Ростовской области в ЛНР

6 февраля 2023, 09:05
Фото: ЗСРО
Внимание уделили и детским соцучреждениям республики.

Два внедорожника «Нива», загруженные специальным снаряжением и продуктами, доставил руководитель фракции «Единая Россия» в донском парламенте, замсекретаря регионального отделения партии Владимир Ревенко мобилизованным из Ростовской области, проходящим службу в ЛНР.

Доставка была предварительно согласована с командирами подразделений.

«Депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Ростовской области уже неоднократно доставляли продукты питания, снаряжение и автомобили для бойцов, участвующих в специальной военной операции. Кроме того, мы привезли 14 тонн овощей и фруктов для четырех детских домов республики. Это не первая такая наша поездка и не последняя. Мы намерены продолжать эту работу и в дальнейшем», - рассказал глава парламентской фракции.

Напомним, сбор помощи для мобилизованных проводится также в местных отделениях «Единой России» по всей Ростовской области. В регионе продолжает работать волонтерский центр партии, где семьи мобилизованных и добровольцев могут получить консультации и оставить заявку на поддержку по бытовым вопросам, телефон (863) 2-918-918.

 

#Елена Янкевич
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