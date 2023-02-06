Депутаты «Единой России» доставили 2 внедорожника бойцам из Ростовской области в ЛНР

«Депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Ростовской области уже неоднократно доставляли продукты питания, снаряжение и автомобили для бойцов, участвующих в специальной военной операции. Кроме того, мы привезли 14 тонн овощей и фруктов для четырех детских домов республики. Это не первая такая наша поездка и не последняя. Мы намерены продолжать эту работу и в дальнейшем», - рассказал глава парламентской фракции.