Депутаты «Единой России» доставили 2 внедорожника бойцам из Ростовской области в ЛНР

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Два внедорожника «Нива», загруженные специальным снаряжением и продуктами, доставил руководитель фракции «Единая Россия» в донском парламенте, замсекретаря регионального отделения партии Владимир Ревенко мобилизованным из Ростовской области, проходящим службу в ЛНР.
Доставка была предварительно согласована с командирами подразделений.
«Депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Ростовской области уже неоднократно доставляли продукты питания, снаряжение и автомобили для бойцов, участвующих в специальной военной операции. Кроме того, мы привезли 14 тонн овощей и фруктов для четырех детских домов республики. Это не первая такая наша поездка и не последняя. Мы намерены продолжать эту работу и в дальнейшем», - рассказал глава парламентской фракции.
Напомним, сбор помощи для мобилизованных проводится также в местных отделениях «Единой России» по всей Ростовской области. В регионе продолжает работать волонтерский центр партии, где семьи мобилизованных и добровольцев могут получить консультации и оставить заявку на поддержку по бытовым вопросам, телефон (863) 2-918-918.