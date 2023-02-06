Эксперт рассказал об опасности прогрева машины в зимнее время

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на радио Sputnik, в выхлопных газах автомобиля содержится бензпирен, который опасен для организма и может даже стать причиной развития онкологии. При прогреве авто во дворе дома все выхлопные газы скапливаются на уровне 1-2 этажей, что может нанести вред жильцам.