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Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Эксперт рассказал об опасности прогрева машины в зимнее время

6 февраля 2023, 13:40
Фото: 1MI
Прогревание автомобиля перед поездкой опасно для здоровья и может навредить двигателю машины. Об этом рассказал директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на радио Sputnik, в выхлопных газах автомобиля содержится бензпирен, который опасен для организма и может даже стать причиной развития онкологии. При прогреве авто во дворе дома все выхлопные газы скапливаются на уровне 1-2 этажей, что может нанести вред жильцам.

Кроме того, при прогревании машины на месте происходит разбалансировка температуры между охлаждающей жидкостью и маслом в двигателе. От этого двигатель быстрее приходит в негодность.

#Общество
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