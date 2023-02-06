Геолог рассказал о возможности землетрясения в Ростовской области вслед за Турцией

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Ученый напомнил, что последнее относительно заметное землетрясение затронуло Ростов в 2016 году. Тогда местные жители заметили, что мебель сдвинулась с привычных мест, задребезжала посуда. Однако никаких разрушений аномальное движение плит в Ростовской области за собой не повлекло.
«Эпицентр был в районе Мариуполя, до нас дошли уже ослабевшие колебания. В Мариуполе магнитуда была 4,6 балла. Это не слишком мощно, но без последствий не проходит», - объяснил Евгений Радченко.
Он отметил, что сейсмичность Ростовской области оценивается в 6-7 баллов по 10-балльной шкале. Это означает, что землетрясения для Ростовской области отнюдь не диковинка.
«У нас в регионе довольно часто фиксируют подземные толчки. Но то, что все привыкли называть землетрясением, довольно сильные колебания, происходят редко. В последний раз это было в 2001 году. Эпицентр находился рядом с поселком Яшалта, а мощность оценили в 6 баллов», - напомнил эксперт.
Геолог уточнил, что настолько мощные толчки в Ростовской области происходят не чаще одного раза в 30-35 лет.
«Наш регион находится в относительно несейсмоопасной зоне. А соседям из Краснодарского края, где до сих происходят горообразовательные процессы повезло меньше», - заметил Радченко.
Он добавил, что с наибольшей вероятностью землетрясение может произойти в Ростове по техногенным причинам или из-за угольной или горнодобывающей промышленности, чем из-за сдвигов тектонических плит.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области серьезная авария в Аксае на М-4 «Дон» унесла жизнь водителя.