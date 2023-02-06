Геолог рассказал о возможности землетрясения в Ростовской области вслед за Турцией

«У нас в регионе довольно часто фиксируют подземные толчки. Но то, что все привыкли называть землетрясением, довольно сильные колебания, происходят редко. В последний раз это было в 2001 году. Эпицентр находился рядом с поселком Яшалта, а мощность оценили в 6 баллов», - напомнил эксперт.