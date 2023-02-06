Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Сити-менеджер напомнил, что с этого года Центральная и Детская городские больницы перешли в областное подчинение. Утром в понедельник, 6 февраля, он попробовал дозвониться до колл-центра, но получилось это далеко не сразу.
«Понимаю, что понедельник и высокая загруженность, но 10 минут ожидания — это много. Позвонил главврачу ЦГБ Владимиру Савину и поручил разобраться», — заявил Бондренко.
Он добавил, что через час снова попробовал дозвониться и в этот раз сразу взяли трубку. Градоначальник попросил сотрудницу относиться к своей работе более ответственно.
Бондаренко уточнил, что будет проводить подобные проверки регулярно.
«В регистратуре не верят, что туда невозможно быстро и с первого раза дозвониться. Врут, якобы они с первого раза дозваниваются», — заявили подписчики в комментариях.
Ранее стало известно, что ремонт здания ростовской ЦГБ подорожал с 503 до 704 млн рублей с 2021 года.