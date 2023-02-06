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Published Сегодня, 05:40

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Updated Сегодня, 05:42

Крупный иск передала к ФК «Ростов» компания Водоканал

6 февраля 2023, 05:40
Фото: 1mi
Компания «Водоканал Ростова-на-Дону» обратилась с иском в суд к футбольному клубу «Ростов», говорится в документах арбитражного суда.

Размер требований составляет 297 тысяч рублей. На данный момент подробности обращения не раскрываются.

Суд пока не принял иск к производству и не назначал даты заседания. В конце декабря компания подавала аналогичный иск к команде.

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При этом ранее появилась информация, что общая стоимость игроков футбольного клуба «Ростов» за 2022 год выросла до 52,5 миллиона евро. Самым дорогим футболистом оказался Данил Глебов — 7,5 миллиона евро.

После этого главный тренер Валерий Карпин заявил о готовности «Ростова» занять первое место в РПЛ.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Спорт#Футбол#Илья Протвинов
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