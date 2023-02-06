Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Размер требований составляет 297 тысяч рублей. На данный момент подробности обращения не раскрываются.
Суд пока не принял иск к производству и не назначал даты заседания. В конце декабря компания подавала аналогичный иск к команде.
При этом ранее появилась информация, что общая стоимость игроков футбольного клуба «Ростов» за 2022 год выросла до 52,5 миллиона евро. Самым дорогим футболистом оказался Данил Глебов — 7,5 миллиона евро.
После этого главный тренер Валерий Карпин заявил о готовности «Ростова» занять первое место в РПЛ.