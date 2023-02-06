Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
В Ростовской области в ближайшие дни прогнозируется резкое ухудшение погоды. Представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что погодные опасности ожидаются во всем Южном федеральном округе.
Так, в Ростовской области скорость ветра достигнет 20 метров в секунду. Ожидаются обильные осадки, гололед и налипание мокрого снега.
Причиной ухудшения погоды является пришедший на юг России антициклон с холодным воздухом.
Между тем ранее сообщалось, что Ростов-на-Дону станет одним из самых теплых и солнечных миллионников в феврале.