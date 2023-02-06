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Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Метеоролог Вильфанд предупредил о штормовом ветре и снегопадах в Ростовской области

6 февраля 2023, 10:12
Фото: 1MI
Метеоролог Вильфанд предупредил о штормовом ветре и снегопадах в Ростовской области
Сильный ветер и мокрый снег придут в Ростовскую область в ближайшее время, сообщил метеоролог Роман Вильфанд.
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Погода

В Ростовской области в ближайшие дни прогнозируется резкое ухудшение погоды. Представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что погодные опасности ожидаются во всем Южном федеральном округе.

Так, в Ростовской области скорость ветра достигнет 20 метров в секунду. Ожидаются обильные осадки, гололед и налипание мокрого снега.

Заморозки до -11 и снегопады прогнозируются в Ростове на этой неделе
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Причиной ухудшения погоды является пришедший на юг России антициклон с холодным воздухом.

Между тем ранее сообщалось, что Ростов-на-Дону станет одним из самых теплых и солнечных миллионников в феврале.

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#Виктория Прутковская#Погода
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