Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Сильные морозы в регионе прогнозируют в период до 8 февраля. Порывы ветра могут достигнуть 23 метров в секунду.
Также может выпасть снег, а дороги станут скользкими.
Добавим, что в понедельник, 6 февраля, температура воздуха составит минус один градус. Синоптики пообещали снегопад и усиление ветра.
До этого сильный ветер сносил остановки возле стадиона «Ростов-Арена» днем 20 января.
Ранее огромный тополь рухнул на окно многоэтажного дома в Ростове-на-Дону из-за ветра. О пострадавших информации не поступало.