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Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Мороз в Ростовской области усилится до –15 °С и возможен снегопад

6 февраля 2023, 06:28
Фото: dvidshub.net/Ken Wright/CC0/wiki
Мороз в Ростовской области усилится до –15 °С и возможен снегопад
В Ростовской области ожидается ухудшение погоды на этой неделе и похолодания до минус 15 градусов, сообщили в гидрометцентре.

Сильные морозы в регионе прогнозируют в период до 8 февраля. Порывы ветра могут достигнуть 23 метров в секунду. 

Также может выпасть снег, а дороги станут скользкими. 

Добавим, что в понедельник, 6 февраля, температура воздуха составит минус один градус. Синоптики пообещали снегопад и усиление ветра. 

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До этого сильный ветер сносил остановки возле стадиона «Ростов-Арена» днем 20 января. 

Ранее огромный тополь рухнул на окно многоэтажного дома в Ростове-на-Дону из-за ветра. О пострадавших информации не поступало.

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