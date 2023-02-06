Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:34
Согласно данным арбитражного суда, донской Росприроднадзор подал исковое заявление, чтобы взыскать с «Водоканала Ростова-на-Дону» более 190 миллионов рублей.
В иске указано, что 193,5 миллиона рублей являются задолженностью компании за оказание негативного воздействия на окружающую среду. Какой именно объект или территория страдали от воздействия компании, в документах не уточняли.
В настоящий момент суд принял дело к производству, а первое заседание состоится 16 февраля. К этому моменту сторона ответчика должна подготовить письменный отзыв на претензии истца.
В январе стало известно, что попытка компании «Донэкопром» взыскать средства с комитета по управлению имуществом Кагальницкого района Ростовской области не увенчалась успехом.
Предметом спора между организацией и властями стали работы по обустройству полигона для утилизации мусора. Сообщается, что компания хотела получить 18,8 миллиона рублей за то, что не смогла реализовать проект из-за неправильного оформления земли.
При этом истцы уточнили, что понесенные убытки и затраты на проект не были непосредственно связаны с решением отказаться от строительства полигона. В итоге суд оставил иск «Донэкопром» без удовлетворения.
АО «РН-Аэро Ростов-на-Дону» смогло оформить права собственности на строения, расположенные на территории старого аэропорта Ростова.
Речь идет о шести зданиях, в числе которых пункт выдачи топлива вместе с проходной и цехом. Дело в том, что в прошлом «РН-Аэро Ростов-на-Дону» был частью ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» и находился в его составе под юридическим наименованием «ТЗК-Авиа». Около 17 лет назад аэропорт оптимизировал свои активы и передал «ТЗК-Авиа» здания в обмен на необходимый пакет акций, однако право собственности тогда оформлять и не стали, и сейчас компании пришлось отстаивать свое имущество в суде.
В итоге суд встал на сторону истца, что позволило компании стать полноправным и законным владельцем построек в зоне будущего комплексного развития территорий.
В январе челябинское ПАО «Агрегат» направило в суд иск против ТАНТК им. Г. М. Бериева в Таганроге, сумма исковых требований составила более 17 миллионов рублей.
На момент появления сведений о деле информации о причинах иска в документах не было, однако издание выяснило, что ПАО «Агрегат» специализируется на производстве силовых установок и двигателей. Предположительно, причиной спора могли стать контракт на поставки комплектующих и задолженности по ним.
Дата первого судебного заседания пока не была объявлена.
Минувший месяц стал очень удачным для торгового центра «Горизонт», которому после продолжительных судов удалось взыскать задолженность с нескольких своих арендаторов.
Так, например, в январе компания «Кофе Сирена», которая является юридическим лицом известной американской сети кофеен Starbucks, погасила долги перед «Торговым комплексом Горизонт» Ростова-на-Дону, выплатив более 2,3 миллиона рублей, а также 228 тысяч рублей пени и 552 тысячи штрафа за аренду площадей. Хотя американская компания ушла с рынка еще в прошлом году, она возместила накопленную задолженность, и истец отказался от своих претензий.
Аналогичная ситуация возникла и с сетью ресторанов «Бургер Кинг», ООО «Бургер Рус» задолжало за три года аренды почти 1,9 миллиона рублей. Также предметом спора была доля с оборота сети ресторанов быстрого питания. В итоге суд определил удовлетворить все требования истца.
Также победой ТРК «Горизонт» закончились судебные разбирательства с компанией «Джи пи эс сервис рт», специализирующейся на продаже товаров для охоты и рыбалки. Долг магазина достиг 4,6 миллиона рублей после того, как компания перестала оплачивать аренду в марте 2022 года. В итоге компанию обязали выплатить долг перед арендодателем.
Еще один судебный процесс ТРК «Горизонт» касался долга компании «Хлеб и Кофе», которая принадлежит известному ресторатору Роману Панченко. Компания также накопила долги по аренде, выплатила какую-то часть, однако позже выплаты остановились, и оставшаяся сумма задолженности составила миллион рублей.
Суд признал требования ТЦ к должнику обоснованными, и теперь в отношении юрлица ввели процедуру наблюдения, которую применяют при банкротстве.