Речь идет о шести зданиях, в числе которых пункт выдачи топлива вместе с проходной и цехом. Дело в том, что в прошлом «РН-Аэро Ростов-на-Дону» был частью ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» и находился в его составе под юридическим наименованием «ТЗК-Авиа». Около 17 лет назад аэропорт оптимизировал свои активы и передал «ТЗК-Авиа» здания в обмен на необходимый пакет акций, однако право собственности тогда оформлять и не стали, и сейчас компании пришлось отстаивать свое имущество в суде.