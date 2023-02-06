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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

На Дону жители готовятся к буре, а в Ростове — к переменам облика Центрального рынка

6 февраля 2023, 15:05
Фото: rostovgazeta.ru
На Дону жители готовятся к буре, а в Ростове — к переменам облика Центрального рынка
На Ростовскую область надвигаются буря со снегопадами, а в Ростове готовятся к замене ворот Центрального рынка и открытию учебного учреждения для имамов.

Ураганный ветер и все в снегу

Метеоролог Роман Вильфанд объявил, что в ближайшие дни в Ростовской области ожидается резкое ухудшение погодных условий, которое будет сопровождаться снегопадами, гололедицей и ураганным ветром скоростью до 20 метров в секунду.

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По прогнозам синоптиков, снегопадами и другими осадками должно накрыть весь Южный федеральный округ, а из-за сильного ветра морозы будут ощущаться значительно холоднее, чем они есть на самом деле.

Причиной таких погодных явлений, по словам метеоролога, станет антициклон, который накроет юг России в ближайшие сутки.

Человека судят по одежке, а рынок — по воротам

В Ростове объявили о планах заменить ворота на западном входе в Центральный рынок со стороны Буденновского проспекта.

В прошлом глава администрации Ростова Алексей Логвиненко раскритиковал рынок за небрежный внешний вид из-за того, что на ларьках развесили предметы одежды, которые создавали неряшливый облик главного собора города. Он также негативно оценил состояние ворот, после чего директор рынка пообещал привести их в порядок.

Работы по замене ворот планируют завершить летом 2023 года.

Еще одно учреждение на страже знаний

Духовное управление мусульман Ростовской области объявило о том, что уже в сентябре этого года в Ростове приступит к работе исламский колледж.

Фото: Mohammed Tawsif Salam/CC BY SA/wiki

Образовательная организация будет обучать имамов, которые позднее будут заведовать мечетями во всех субъектах Российской Федерации. В настоящий момент колледж уже получил первые заявления от абитуриентов.

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