Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Метеоролог Роман Вильфанд объявил, что в ближайшие дни в Ростовской области ожидается резкое ухудшение погодных условий, которое будет сопровождаться снегопадами, гололедицей и ураганным ветром скоростью до 20 метров в секунду.
По прогнозам синоптиков, снегопадами и другими осадками должно накрыть весь Южный федеральный округ, а из-за сильного ветра морозы будут ощущаться значительно холоднее, чем они есть на самом деле.
Причиной таких погодных явлений, по словам метеоролога, станет антициклон, который накроет юг России в ближайшие сутки.
В Ростове объявили о планах заменить ворота на западном входе в Центральный рынок со стороны Буденновского проспекта.
В прошлом глава администрации Ростова Алексей Логвиненко раскритиковал рынок за небрежный внешний вид из-за того, что на ларьках развесили предметы одежды, которые создавали неряшливый облик главного собора города. Он также негативно оценил состояние ворот, после чего директор рынка пообещал привести их в порядок.
Работы по замене ворот планируют завершить летом 2023 года.
Духовное управление мусульман Ростовской области объявило о том, что уже в сентябре этого года в Ростове приступит к работе исламский колледж.
Образовательная организация будет обучать имамов, которые позднее будут заведовать мечетями во всех субъектах Российской Федерации. В настоящий момент колледж уже получил первые заявления от абитуриентов.