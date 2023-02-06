В прошлом глава администрации Ростова Алексей Логвиненко раскритиковал рынок за небрежный внешний вид из-за того, что на ларьках развесили предметы одежды, которые создавали неряшливый облик главного собора города. Он также негативно оценил состояние ворот, после чего директор рынка пообещал привести их в порядок.