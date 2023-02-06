Назвали имена 19 победителей премии «Агроинвестор года — 2022»

По словам главного редактора журнала «Агроинвестор» Инны Ганенко, прошлый год стал для представителей аграрной отрасли непростым; российские бизнесмены были вынуждены приспосабливаться к работе хозяйств в сложившихся условиях. Невзирая на трудности, представителям агробизнеса удалось не просто сохранить отрасль, но и увеличить объемы производства сельскохозяйственных товаров, поставить новые рекорды и открыть новые рынки. Премия в очередной раз должна признать значимость роли АПК и сельского хозяйства в экономике всего государства.