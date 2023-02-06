Назвали имена 19 победителей премии «Агроинвестор года — 2022»

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
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Updated Сегодня, 16:32
Церемонию награждения, которая прошла в особняке на Волхонке, посетили представители Минсельхоза РФ, а также владельцы и главы ведущих предприятий АПК и фермерских (крестьянских) хозяйств.
В числе претендентов на получение награды за достижения в 2022 году были заявлены не только крупные агрохолдинги с многомиллиардными оборотами, но также и малые крестьянские хозяйства. Все эти предприятия объединило общее желание роста, развития и процветания на благо всей страны, сообщает Newsnn.ru.
Участники экспертного совета премии и редакция «Агроинвестора» выразили номинантам благодарность за практические наработки, проекты и их результаты, представленные в ходе конкурса. Лучшие из них вошли в список 19 лауреатов. Человека года в АПК выбрали на сайте премии при помощи метода открытого общественного голосования.
По словам главного редактора журнала «Агроинвестор» Инны Ганенко, прошлый год стал для представителей аграрной отрасли непростым; российские бизнесмены были вынуждены приспосабливаться к работе хозяйств в сложившихся условиях. Невзирая на трудности, представителям агробизнеса удалось не просто сохранить отрасль, но и увеличить объемы производства сельскохозяйственных товаров, поставить новые рекорды и открыть новые рынки. Премия в очередной раз должна признать значимость роли АПК и сельского хозяйства в экономике всего государства.
Ганенко выразила благодарность всем номинантам, отметив, что, несмотря на необходимость выбрать сильнейших, все участники достойны самых высоких наград.
По итогам премии в 9 номинациях 2022 года выбрали 19 победителей. С их списком можно ознакомиться на сайте премии. В основные цели мероприятия входят популяризация современного предпринимательства в АПК, определение перспективных методов ведения бизнеса и привлечение внимания к наиболее интересным проектам, а также к самим бизнесменам и руководителям сельскохозяйственных компаний.
Медиахолдинг 1MI - информационный партнер премии.