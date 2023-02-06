Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:40
В воскресенье, 5 февраля, жуткий пожар случился в двухэтажном доме в слободе Большая Орловка Мартыновского района. Огонь распространился на площади в 12 квадратных метров. В результате инцидента погиб 53-летний мужчина.
Сообщается, что пожар спровоцировала непотушенная сигарета.
По информации RostovGazeta, дом, в котором произошло возгорание находится в аварийном состоянии. По словам местных жителей, здание нередко становилось пристанищем местных бездомных и маргиналов.
Ранее в Ростове-на-Дону в садовом товариществе «Союз» сгорел частный дом. Пожарные спасли из огня одного человека.