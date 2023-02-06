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Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Непотушенная сигарета спровоцировала пожар и смерть человека в Ростовской области

6 февраля 2023, 07:38
Фото: 1MI
Непотушенная сигарета спровоцировала пожар и смерть человека в Ростовской области
Из-за неосторожного обращения с огнем в Ростовской области погиб 53-летний мужчина, доложили в МЧС России по региону.
Сюжет
Пожар

В воскресенье, 5 февраля, жуткий пожар случился в двухэтажном доме в слободе Большая Орловка Мартыновского района. Огонь распространился на площади в 12 квадратных метров. В результате инцидента погиб 53-летний мужчина.

Сообщается, что пожар спровоцировала непотушенная сигарета.

В Ростовской области при пожаре погиб пожилой мужчина
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По информации RostovGazeta, дом, в котором произошло возгорание находится в аварийном состоянии. По словам местных жителей, здание нередко становилось пристанищем местных бездомных и маргиналов.

Ранее в Ростове-на-Дону в садовом товариществе «Союз» сгорел частный дом. Пожарные спасли из огня одного человека.

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