Российские туристы не обращались за помощью из-за землетрясения в Турции

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
В интервью NEWS.ru вице-президент РСТ Дмитрий Горин рассказал, что район, в котором случилось землетрясение находится у границы Турции и Сирии. Он не входит в число мест, популярных у россиян для туризма. Также он сообщил, что рейсы из РФ в Анкару, Стамбул, Измир и Анталью выполняются по расписанию.
По информации союза, в Стамбуле и Анталье толчки даже не ощущались.
На данный момент, согласно официальным данным турецкого правительства, число погибших в результате землетрясения увеличилось до 284, раненых не менее 2323 человек. Минимум 1700 домов уничтожены.
Согласно данным сейсмологов, эпицентр землетрясения был в 37 километрах от города Газиантеп, в котором проживает свыше миллиона человек. Максимальная сила толчков достигла 7,8 баллов.