Российские туристы не обращались за помощью из-за землетрясения в Турции

В интервью NEWS.ru вице-президент РСТ Дмитрий Горин рассказал, что район, в котором случилось землетрясение находится у границы Турции и Сирии. Он не входит в число мест, популярных у россиян для туризма. Также он сообщил, что рейсы из РФ в Анкару, Стамбул, Измир и Анталью выполняются по расписанию.