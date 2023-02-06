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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Российские туристы не обращались за помощью из-за землетрясения в Турции

Сегодня, 12:32
В Российском союзе туриндустрии рассказали, что подземные толчки произошли вдалеке от мест, которые россияне посещают зимой.

В интервью NEWS.ru вице-президент РСТ Дмитрий Горин рассказал, что район, в котором случилось землетрясение находится у границы Турции и Сирии. Он не входит в число мест, популярных у россиян для туризма.  Также он сообщил, что рейсы из РФ в Анкару, Стамбул, Измир и Анталью  выполняются по расписанию.

По информации союза, в Стамбуле и Анталье толчки даже не ощущались.

На данный момент, согласно официальным данным турецкого правительства, число погибших в результате землетрясения увеличилось до 284, раненых не менее 2323 человек. Минимум 1700 домов уничтожены.

Согласно данным сейсмологов, эпицентр землетрясения был в 37 километрах от города Газиантеп, в котором проживает свыше миллиона человек. Максимальная сила толчков достигла 7,8 баллов.



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