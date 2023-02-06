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Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

Ростов-на-Дону станет одним из самых теплых и солнечных миллионников в феврале

6 февраля 2023, 09:00
Фото: Eugene Slobodin/CC BY SA/wiki
Ростов-на-Дону будет одним из самых теплых миллионников в феврале
В Ростове-на-Дону погода в феврале должна быть одной из самых теплых среди городов-миллионников, следует из исследования «Яндекса».
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Погода

Специалисты изучили данные метеонаблюдений за 10 лет в крупных городах. Ростов оказался на предпоследнем, 15-м месте в рейтинге холодов в феврале.

Средняя температура в донской столице составляет минус 0,1 градуса. Самым морозным февраль бывает в Красноярске — минус 14,6 градуса.

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Второе и третье места занимают Омск и Новосибирск. Далее идут Челябинск и Екатеринбург.

Самым теплым городом оказался Краснодар, где средняя температура 3,4 градуса. После него идут Ростов и Волгоград. 

Ранее холодные автобусы обнаружили в Ростове-на-Дону во время проверок.

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