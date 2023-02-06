Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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Специалисты изучили данные метеонаблюдений за 10 лет в крупных городах. Ростов оказался на предпоследнем, 15-м месте в рейтинге холодов в феврале.
Средняя температура в донской столице составляет минус 0,1 градуса. Самым морозным февраль бывает в Красноярске — минус 14,6 градуса.
Второе и третье места занимают Омск и Новосибирск. Далее идут Челябинск и Екатеринбург.
Самым теплым городом оказался Краснодар, где средняя температура 3,4 градуса. После него идут Ростов и Волгоград.
Ранее холодные автобусы обнаружили в Ростове-на-Дону во время проверок.