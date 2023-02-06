Согласно данным портала Dоnnеws, в 2015 году одна из ростовчанок потеряла свою трехлетнюю дочь из-за неправильного лечения врачей. В издании рассказали, что маленькой девочке стало плохо еще в конце ноября 2015 года, после чего родители обратились к врачам. Медики предположили что причиной недомогания был аппендицит, а потому девочками попала к хирургам больницы № 20, а после была госпитализирована в Детскую горбольницу № 1.