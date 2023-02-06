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Ростовчанка получила 600 тысяч рублей за смерть трехлетней дочери из-за гриппа

6 февраля 2023, 12:44
Фото: Яндекс.Карты
Ростовчанка получила компенсацию 600 тысяч рублей за смерть дочери из-за гриппа
В Ростове местной жительнице удалось отсудить у Детской горбольницы № 1 600 тысяч рублей за смерть маленькой дочки, погибшей от гриппа в 2015 году.

Согласно данным портала Dоnnеws, в 2015 году одна из ростовчанок потеряла свою трехлетнюю дочь из-за неправильного лечения врачей. В издании рассказали, что маленькой девочке стало плохо еще в конце ноября 2015 года, после чего родители обратились к врачам. Медики предположили что причиной недомогания был аппендицит, а потому девочками попала к хирургам больницы № 20, а после была госпитализирована в Детскую горбольницу № 1.

В течение своего пребывания в больницах трехлетнюю девочку лечили и от аппендицита, и от сердечной недостаточности, и от вирусов, но ничего не помогло, и спустя месяц ребенок умер от ОРВИ, отека легких, гриппа и пневмонии.

В итоге по факту гибели девочки возбудили уголовное дело по обвинению в причинении смерти по неосторожности, однако, несмотря на выявленные дефекты диагностики и лечения, дело было закрыто из-за не прямой связи между смертью ребенка и неправильным лечением.

Фото: К/CC BY SA/wiki
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Уже позже родители девочки решили обратиться в суд с гражданским иском, чтобы получить компенсацию морального вреда и вреда здоровью матери, которое ухудшилось после утраты ребенка. Им удалось отсудить 600 тысяч рублей, несмотря на то, что больница отрицала свою вину, а сторона защиты настаивала, что смерть ребенка наступила из-за неблагоприятных последствий и ухода истца с дочкой из больницы.

Из этой суммы 500 тысяч рублей составила компенсация морального вреда, 75,1 тысячи рублей — материальный ущерб, оставшаяся сумма была компенсацией почтовых расходов и госпошлины.

Ранее другая дончанка отсудила 700 тысяч рублей за смерть дочери от рака кишечника.

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