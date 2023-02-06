Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Разговоры о возможной второй волне частичной мобилизации не умолкают. Некоторые общественники высказывают мнение, что без новой волны мобилизации Украину сложно победить. Причем, по их мнению, нужна мобилизация «не только людей, но и тыла».
Ростовский политолог подчеркивает, что сегодня у России есть полная численность войск. Однако людям необходима ротация.
«Надо понимать, что военные не могут постоянно находится в окопах. Им нужен отдых, надо съездить домой — без этого невозможно. И если мы поддерживаем численность войск, то также необходим и резерв», — отмечает Дмитрий Абросимов.
По словам спикера, призыв 300 тысяч человек при объявлении частичной мобилизации должен был обеспечить необходимый резерв.
«Но удастся ли оперировать теми силами, которые есть — пока понимания нет. Этот вопрос остается открытым», — говорит политолог.
Ранее RostovGazeta выясняла, будет ли вторая волна частичной мобилизации.