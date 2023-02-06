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Published Сегодня, 08:50

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Updated Сегодня, 08:56

Эксперт Абросимов объяснил, когда будет вторая волна мобилизации в Ростовской области

6 февраля 2023, 08:50
Фото: mil.ru
Ростовский эксперт рассказал, при каких условиях возможна вторая волна мобилизации
Мобилизация, даже частичная, всегда вызывает некоторый негатив в обществе. Власти наверняка постараются обойтись без нее, но если не получится — это будет вынужденная мера, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Разговоры о возможной второй волне частичной мобилизации не умолкают. Некоторые общественники высказывают мнение, что без новой волны мобилизации Украину сложно победить. Причем, по их мнению, нужна мобилизация «не только людей, но и тыла».

Ростовский политолог подчеркивает, что сегодня у России есть полная численность войск. Однако людям необходима ротация.

«Надо понимать, что военные не могут постоянно находится в окопах. Им нужен отдых, надо съездить домой — без этого невозможно. И если мы поддерживаем численность войск, то также необходим и резерв», — отмечает Дмитрий Абросимов.

По словам спикера, призыв 300 тысяч человек при объявлении частичной мобилизации должен был обеспечить необходимый резерв.

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«Но удастся ли оперировать теми силами, которые есть — пока понимания нет. Этот вопрос остается открытым», — говорит политолог.

Ранее RostovGazeta выясняла, будет ли вторая волна частичной мобилизации.

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