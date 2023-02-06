rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:11

Published Сегодня, 10:11

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Ростовский рэпер Баста станет наставников в шоу «Голос»

6 февраля 2023, 10:11
Фото: Okras/CC B SA/wikimedia.org
Ростовский рэпер Баста станет наставников в шоу «Голос»
Ростовский музыкант и исполнитель Баста станет наставником в шоу «Голос», сообщается на сайте проекта.

Организаторы вокального шоу «Голос» рассказали, кто станет наставниками участников в новом сезоне. Команды будут набирать Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Антон Беляев (Therr Maitz) и ростовский рэпер Баста. Ведущей нового сезона выбрана Яна Чурикова.

Ростовский рэпер Баста попал в рейтинг самых высокоплачиваемых артистов России
Узнать подробнее

Сообщается, что до участия в прослушиваниях допущены сотни вокалистов из России и стран СНГ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против музыканта из Ростова-на-Дону Василия Вакуленко.

Читайте также:
Эксперт объяснил, чем обернутся для ростовчан Басты и Аллегровой санкции Зеленского«Видно, что парни из Ростова»: участники СВО расписали танк в честь рэпера БастыВ странах G7 могут ввести санкции против ростовских артистов Ирины Аллегровой и Басты
#Шоу-бизнес#Новости шоу-бизнеса#Последние новости Ростова на сегодня#Культура#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Баста#Вакуленко Василий Михайлович#Алина Заярная
Подпишитесь
Женщины в Ростовской области массово лепят пирожки и котлеты для участников СВО
Сегодня, 09:24
Эксперт рассказал, что делать ростовчанам, попавшим в зону землетрясения в Турции
Сегодня, 09:27
Глава Новошахтинска Бондаренко 10 минут не мог дозвониться в колл-центр ЦГБ
Сегодня, 08:28
Эксперт Абросимов объяснил, когда будет вторая волна мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 08:50
У осужденных в Ростовской области будут в обязательном порядке брать анализы на ДНК
Сегодня, 08:27
Мачо или бродяга: как выглядят типичные жители Ростова по версии нейросетей
Сегодня, 07:52