Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Организаторы вокального шоу «Голос» рассказали, кто станет наставниками участников в новом сезоне. Команды будут набирать Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Антон Беляев (Therr Maitz) и ростовский рэпер Баста. Ведущей нового сезона выбрана Яна Чурикова.
Сообщается, что до участия в прослушиваниях допущены сотни вокалистов из России и стран СНГ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против музыканта из Ростова-на-Дону Василия Вакуленко.