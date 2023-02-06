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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Семьям мобилизованных на Дону помогают рубить дрова и выгуливать животных

6 февраля 2023, 13:05
Фото: donlаnd.ru
Семьям мобилизованных на Дону помогают рубить дрова и выгуливать животных
В Ростовской области добровольцы выполнили 2,5 тысячи заявок от семей мобилизованных, сообщили в правительстве региона.

На данный момент выполнено 99% заявок, осталось еще около 10. ИХ волонтеры отработают в ближайшие дни.

Чаще всего люди просят оказать им адресную и бытовую помощь, в том числе им нужны доставка продуктов, выполнить дела по дому, выгулять домашних животных или помочь школьникам.

Мобилизованные из Ростовской области получили спецсредства для полевых лагерей
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В Батайске одной из семей привезли дрова и нарубили их. Кроме того, помощь оказывают и военнослужащим, собирая для них все необходимое.

«Началась подготовка к 23 февраля, военнослужащие получат открытки и письма. Их отправят вместе с носками, которые связали добровольцы», — сказано в сообщении.

Ранее мобилизованные из Ростовской области получили спецсредства для полевых лагерей.

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