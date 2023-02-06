Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
На данный момент выполнено 99% заявок, осталось еще около 10. ИХ волонтеры отработают в ближайшие дни.
Чаще всего люди просят оказать им адресную и бытовую помощь, в том числе им нужны доставка продуктов, выполнить дела по дому, выгулять домашних животных или помочь школьникам.
В Батайске одной из семей привезли дрова и нарубили их. Кроме того, помощь оказывают и военнослужащим, собирая для них все необходимое.
«Началась подготовка к 23 февраля, военнослужащие получат открытки и письма. Их отправят вместе с носками, которые связали добровольцы», — сказано в сообщении.
Ранее мобилизованные из Ростовской области получили спецсредства для полевых лагерей.