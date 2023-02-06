Сергей Чунаев и Сергей Бурунов рассказали о новой аудиокниге «Время легенд»

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Аудиоверсия «Время легенд» станет доступна для прослушивания с 7 февраля на сервисе «ЛитРес». Главного героя произведения – вечно странствующего архивариуса лидэвика Понти – озвучил известный актер Сергей Бурунов, передает newsnn.ru.
Продюсер и гендиректор Flip Animation Studio Сергей Чунаев сказал, что эта история придется по душе и детям и взрослым. Маленькие слушатели смогут познакомиться с миром народного фольклора, а взрослых она окунет в приятные воспоминания из детства. Чунаев также отметил, что книга напомнит о таких простых, но очень важных вещах, как любовь, дружба, умение прощать и преодолевать трудности.
Сергей Бурунов в свою очередь рассказал, что ему было очень приятно, когда его пригласили озвучивать такую важную и нужную книгу.
«И пусть мир не стоит на месте, нравственные ценности должны передаваться в сказках из поколения в поколения. Мне бы очень хотелось, чтобы дети, послушав «Время легенд», наладили новые добрые отношения с природой и научились бережно относиться к своему дому - Земле», - сказал актер.
Музыку к аудиокниге написал один из самых востребованных композиторов российского кинематографа Райан Оттер. Он прославился как автор саундтреков к таким сериалам, как «Метод», «Топи», «Азазель», «Троцкий», «Шерлок в России» и другим.
Напомним, что эта аудиокнига – часть новой большой вселенной «Время легенд». В нее входят большая книжная серия киносказок и их аудиоверсии, одноименный анимационный сериал и обучающе-развлекательная мобильная RPG-игра. Материалы рассчитаны на семейную аудиторию. В этом году планируется также запуск в широкий прокат мультсериала по мотивам книги «Время легенд».