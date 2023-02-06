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Published Сегодня, 13:37

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Updated Сегодня, 13:37

Сергей Чунаев и Сергей Бурунов рассказали о новой аудиокниге «Время легенд»

6 февраля 2023, 13:37
Фото: Руслан Ахмеров
В понедельник, 6 февраля, в Москве продюсер и автор Сергей Чунаев и популярный актер Сергей Бурунов представили аудиокнигу «Время легенд». Ее бумажная версия ранее появилась во всех книжных магазинах.

Аудиоверсия «Время легенд» станет доступна для прослушивания с 7 февраля на сервисе «ЛитРес». Главного героя произведения – вечно странствующего архивариуса лидэвика Понти – озвучил известный актер Сергей Бурунов, передает newsnn.ru.

Продюсер и гендиректор Flip Animation Studio Сергей Чунаев сказал, что эта история придется по душе и детям и взрослым. Маленькие слушатели смогут познакомиться с миром народного фольклора, а взрослых она окунет в приятные воспоминания из детства. Чунаев также отметил, что книга напомнит о таких простых, но очень важных вещах, как любовь, дружба, умение прощать и преодолевать трудности.

Сергей Бурунов в свою очередь рассказал, что ему было очень приятно, когда его пригласили озвучивать такую важную и нужную книгу.

«И пусть мир не стоит на месте, нравственные ценности должны передаваться в сказках из поколения в поколения. Мне бы очень хотелось, чтобы дети, послушав «Время легенд», наладили новые добрые отношения с природой и научились бережно относиться к своему дому - Земле», - сказал актер.

Музыку к аудиокниге написал один из самых востребованных композиторов российского кинематографа Райан Оттер. Он прославился как автор саундтреков к таким сериалам, как «Метод», «Топи», «Азазель», «Троцкий», «Шерлок в России» и другим.

Напомним, что эта аудиокнига – часть новой большой вселенной «Время легенд». В нее входят большая книжная серия киносказок и их аудиоверсии, одноименный анимационный сериал и обучающе-развлекательная мобильная RPG-игра. Материалы рассчитаны на семейную аудиторию. В этом году планируется также запуск в широкий прокат мультсериала по мотивам книги «Время легенд».

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