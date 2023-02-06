Сергей Чунаев и Сергей Бурунов рассказали о новой аудиокниге «Время легенд»

Продюсер и гендиректор Flip Animation Studio Сергей Чунаев сказал, что эта история придется по душе и детям и взрослым. Маленькие слушатели смогут познакомиться с миром народного фольклора, а взрослых она окунет в приятные воспоминания из детства. Чунаев также отметил, что книга напомнит о таких простых, но очень важных вещах, как любовь, дружба, умение прощать и преодолевать трудности.