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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

СКР раскрыл подробности уголовного дела против экс-главы ОМВД в Ростовской области

6 февраля 2023, 11:43
Фото: 1MI
СКР раскрыл подробности уголовного дела против экс-главы ОМВД в Ростовской области
В Ростовской области предъявили обвинение бывшему начальнику районного отдела МВД по Белокалитвинскому району по делу о мошенничестве, сообщили в УСКР.

Следствие установило, что в 2021 и 2022 годах фигурант забирал премии у подчиненных. Общая сумма превысила 261 тысячу рублей.

«Деньги обвиняемый потратил на себя. После совершения преступления он был уволен из органов МВД», — сказано в сообщении.

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После этого возбудили уголовное дело, сейчас фигурант находится под домашним арестом. В данный момент проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.

Максимальное наказание по делу составляет шесть лет заключения.

Ранее членов банды инсценировщиков ДТП осудили в Ростове-на-Дону за аферы на 12 млн рублей.

#Илья Протвинов#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие
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