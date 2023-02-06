Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Следствие установило, что в 2021 и 2022 годах фигурант забирал премии у подчиненных. Общая сумма превысила 261 тысячу рублей.
«Деньги обвиняемый потратил на себя. После совершения преступления он был уволен из органов МВД», — сказано в сообщении.
После этого возбудили уголовное дело, сейчас фигурант находится под домашним арестом. В данный момент проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.
Максимальное наказание по делу составляет шесть лет заключения.
Ранее членов банды инсценировщиков ДТП осудили в Ростове-на-Дону за аферы на 12 млн рублей.