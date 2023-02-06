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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Стало известно об увольнении попавшегося на аферах главы ОМВД в Белой Калитве

6 февраля 2023, 10:30
Фото: 1MI
Стало известно об увольнении попавшегося на аферах главы ОМВД в Белой Калитве
В Ростовской области уволили начальника Белокалитвинского ОВМД, которого заподозрили в мошенничестве, сообщает региональный СКР

В ведомстве сообщили, что сотрудника уволили из ОВД. Причиной стало уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

«Начальника заподозрили в присвоении премий, который он выписывал подчиненным. В результате его задержали, сейчас он находится под домашним арестом», — сообщили в пресс-службе.

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Ранее стало известно, что жителя Санкт-Петербурга будут судить за попытку подкупить полицейского в Ростове. Сотрудник рассказал обо всем начальству и возбудили дело.

Напомним, что в Ростовской области стали в 2,5 раза чаще регистрировать коррупционные преступления

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