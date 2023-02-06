Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В ведомстве сообщили, что сотрудника уволили из ОВД. Причиной стало уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».
«Начальника заподозрили в присвоении премий, который он выписывал подчиненным. В результате его задержали, сейчас он находится под домашним арестом», — сообщили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что жителя Санкт-Петербурга будут судить за попытку подкупить полицейского в Ростове. Сотрудник рассказал обо всем начальству и возбудили дело.
Напомним, что в Ростовской области стали в 2,5 раза чаще регистрировать коррупционные преступления