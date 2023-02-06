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Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

«Такой же коварный»: ростовский врач разъяснил, как изменился коронавирус в 2023 году

6 февраля 2023, 13:38
Фото: 1MI
Врач разъяснил, как изменился коронавирус в феврале 2023 года

Врач предупредил жителей Ростова о коварности штамма коронавируса в 2023 году

Количество пациентов с коронавирусом сейчас в Ростове действительно немного возросло. Врачи одной из городских поликлиник поделились с корреспондентом RostovGazeta мнением о том, чего ждать дальше от ситуации с COVID-19.

Напомним, что Ростовская область снова оказалась в красной зоне по заболеваемости коронавирусом. За двое суток февраля 2023 года в регионе было выявлено 282 случая заболевших COVID-19.

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Однако ничего страшного в этом ростовские доктора не видят.

«Если сравнить с февралем прошлого года, то число пациентов с коронавирусом сейчас у нас в 20 раз меньше. В нашей поликлинике он диагностирован лишь у нескольких человек. Тяжелых больных и пациентов с пневмонией у нас нет. Хотя половина из заболевших — это лица пожилого возраста», - сообщили корреспонденту в одной из поликлиник города.

Врачи делятся мнением, что иммунитет у ростовчан далеко не низкий. Однако он имеется к тому вирусу, который циркулировал на протяжении 2020-2022 годов. Сейчас вирус изменился.

«Никто же не обещал, что после вакцинации люди перестанут болеть. Вакцинация и нужна была для того, чтобы заразившись, человек легко перенес это заболевание, без тяжелых форм и поражения других органов», - подчеркивает врач, не пожелавший публиковать свое имя.

«Никто же не обещал, что после вакцинации люди перестанут болеть»
Фото: 1MI
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Медики высказывают мнение, что коронавирус не исчезнет совсем. Но его тренд на превращение в сезонное заболевание уверенно сохраняется.

«По сути, коронавирус превратится в такое же ОРЗ, как и другие несколько десятков, которыми мы болеем в прохладное время года. Но поскольку коронавирус проявил себя очень коварно, надо продолжать быть внимательными, и соблюдать ставшие привычными правила — носить маски в людных местах, мыть руки. В сезон повышения заболеваемости, по возвращению вечером домой, можно промывать дыхательные пути полезными растворами», - резюмирует доктор.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в конце января заболеваемость коронавирусом в Ростовской области выросла на 40%. 

В Ростовской области заболеваемость коронавирусом выросла на 40% в конце января
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