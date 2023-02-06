«Если сравнить с февралем прошлого года, то число пациентов с коронавирусом сейчас у нас в 20 раз меньше. В нашей поликлинике он диагностирован лишь у нескольких человек. Тяжелых больных и пациентов с пневмонией у нас нет. Хотя половина из заболевших — это лица пожилого возраста», - сообщили корреспонденту в одной из поликлиник города.