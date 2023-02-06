Центробанк сообщил о новой мошеннической схеме при оформлении соцвыплат

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия», в Центробанке выявили новую мошенническую схему, связанную с оформлением соцподдержки. Мошенники размещают QR-коды и предлагают с их помощью быстро оформить соцвыплаты. При переходе у человека запрашиваются личные данные и финансовые сведения якобы необходимые для оформления господдержки. Эта информация в дальнейшем используется для хищения денег со счетов клиента.