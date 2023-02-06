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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Центробанк сообщил о новой мошеннической схеме при оформлении соцвыплат

6 февраля 2023, 13:42
Фото: 1MI
Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян. Она связана с социальными выплатами.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия», в Центробанке выявили новую мошенническую схему, связанную с оформлением соцподдержки. Мошенники размещают QR-коды и предлагают с их помощью быстро оформить соцвыплаты. При переходе у человека запрашиваются личные данные и финансовые сведения якобы необходимые для оформления господдержки. Эта информация в дальнейшем используется для хищения денег со счетов клиента.

Для защиты от мошенников Центробанк инициировал законопроект о двухдневном периоде «охлаждения», который предполагает приостанавливать переводы денежных средств на подозрительные счета.

#Общество
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