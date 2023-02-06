В России узаконили сбор геномной информации всех подозреваемых, обвиняемых и осужденных и отбывающих наказание в местах лишения свободы. Соответствующие положения вводятся и в Ростовской области. Собирать пробы ДНК (то есть биометрические персональные данные) разрешается у всех осужденных, подозреваемых и даже в случае административного ареста.