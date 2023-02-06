Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
В России узаконили сбор геномной информации всех подозреваемых, обвиняемых и осужденных и отбывающих наказание в местах лишения свободы. Соответствующие положения вводятся и в Ростовской области. Собирать пробы ДНК (то есть биометрические персональные данные) разрешается у всех осужденных, подозреваемых и даже в случае административного ареста.
Закон прорабатывался Госдумой с 2020 года. Изначально круг лиц, подлежащих сбору геномной информации, планировалось сократить до подозреваемых, обвиняемых и осужденных по статьям тяжких и особо тяжких преступлений.
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