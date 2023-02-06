Убытки компании «Аэро-Сити» в Ростове увеличились более чем в 6 раз в 2022 году

Напомним, в 2021 году стало известно, что компания «Аэро-Сити», связанная с Виктором Вексельбергом, получила под планировку и строительство участок на территории старого аэропорта Ростова. Однако последние два года дела у предприятия шли не очень — оно потеряло участки в судах с Министерством имущества Ростовской области, а сама компания стала убыточной.