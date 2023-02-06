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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Убытки экс-застройщика старого аэропорта Ростова выросли в 6 раз за 2022 год

6 февраля 2023, 14:05
Фото: 1MI
Убытки компании «Аэро-Сити» в Ростове увеличились более чем в 6 раз в 2022 году
В Ростове-на-Дону убытки компании «Аэро-Сити» возросли до 199,5 миллиона рублей, это в шесть раз больше прошлогодних показателей, данные об этом предоставил сервис «Спарк-interfax».

Напомним, в 2021 году стало известно, что компания «Аэро-Сити», связанная с Виктором Вексельбергом, получила под планировку и строительство участок на территории старого аэропорта Ростова. Однако последние два года дела у предприятия шли не очень — оно потеряло участки в судах с Министерством имущества Ростовской области, а сама компания стала убыточной.

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Так, согласно данным системы «СПАРК», за прошлый год убытки ООО «Аэро-Сити» составили 199,51 миллиона рублей, а денежный поток ушел в минус на 150,1 миллиона рублей. Прошлогодние показатели при этом составляли 30,9 и 42,8 миллиона соответственно.

Такая динамика сохраняется с 2019 года, а потому индекс финансового риска дочерней компании АО «РОСТОВАЭРОИНВЕСТ» оценивают как высокий, а доходы компании последние несколько лет сохраняются на уровне вдвое ниже расходов.

Ранее стало известно, с какими проблемами столкнулись власти в ходе поисков инвесторов для застройки аэропорта Ростова.

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