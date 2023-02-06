Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Неизвестные выбили решетку на окнах в квартире, где Голод проживает со своей супругой. Они забрали все ее драгоценности и ноутбук, а также жесткий диск и зарядку от телефона.
«Мы въехали в эту квартиру неделю назад. За последнее время мы дважды переезжали и лишились 400 долларов. Ситуация была прям и так не очень в последнее время, но стала еще хуже», — написал журналист.
Теперь он попросил помощи у подписчиков. Также Голод добавил, что написал заявление в полицию по этому поводу.
Добавим, что Голод является оппозиционным журналистом, работающим на заблокированные в России западные СМИ-иноагенты, и ранее проживал в Ростове.
Ранее мужчина с черным шарфом ограбил магазин музыкальных инструментов в Ростове.