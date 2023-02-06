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Posted Сегодня, 05:08

Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

Уехавших из России оппозиционных ростовских журналистов ограбили в Грузии в феврале

6 февраля 2023, 05:08
Фото: 1mi
В Грузии был ограблен журналист из Ростова-на-Дону Глеб Голод, сообщил он в соцсетях.

Неизвестные выбили решетку на окнах в квартире, где Голод проживает со своей супругой. Они забрали все ее драгоценности и ноутбук, а также жесткий диск и зарядку от телефона.

«Мы въехали в эту квартиру неделю назад. За последнее время мы дважды переезжали и лишились 400 долларов. Ситуация была прям и так не очень в последнее время, но стала еще хуже», — написал журналист.

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Теперь он попросил помощи у подписчиков. Также Голод добавил, что написал заявление в полицию по этому поводу.

Добавим, что Голод является оппозиционным журналистом, работающим на заблокированные в России западные СМИ-иноагенты, и ранее проживал в Ростове.

Ранее мужчина с черным шарфом ограбил магазин музыкальных инструментов в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Происшествие
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