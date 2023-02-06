Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Советник временно исполняющего обязанности ДНР Ян Гагин рассказал, что Украина уже не скрывает, что нарушает все правила, пишет ТАСС. ВСУ постоянно демонстрируют и используют вооружения, которые запрещены женевской конвенцией.
«Были сообщения от командиров подразделений о применении украинской стороной химического оружия», — отметил чиновник изданию, добавив, что у некоторых солдат на линии соприкосновения резко появились тошнота и рвота, а также сильно болит голова.
Также Гагин добавил, что Украина использует квадрокоптеры, чтобы распылять запрещенные вещества. Сейчас в ДНР собирают доказательства преступлений украинской армии, чтобы направить их в ООН.
Ранее сообщалось, что Украина нанесла ракетный удар по вокзалу в 30 километрах от Ростовской области.