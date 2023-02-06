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Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Украина применила химическое оружие недалеко от границы Ростовской области

6 февраля 2023, 11:57
Фото: mil.ru
Украина применила химическое оружие недалеко от границы Ростовской области
Вооруженные силы Украины 5 февраля 2023 года применили химическое оружие в районе городов Соледара и Артемовска, которые находятся примерно в 150 километрах от административной границы Ростовской области.

Советник временно исполняющего обязанности ДНР Ян Гагин рассказал, что Украина уже не скрывает, что нарушает все правила, пишет ТАСС. ВСУ постоянно демонстрируют и используют вооружения, которые запрещены женевской конвенцией.

«Были сообщения от командиров подразделений о применении украинской стороной химического оружия», — отметил чиновник изданию, добавив, что у некоторых солдат на линии соприкосновения резко появились тошнота и рвота, а также сильно болит голова.

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Также Гагин добавил, что Украина использует квадрокоптеры, чтобы распылять запрещенные вещества. Сейчас в ДНР собирают доказательства преступлений украинской армии, чтобы направить их в ООН. 

Ранее сообщалось, что Украина нанесла ракетный удар по вокзалу в 30 километрах от Ростовской области. 

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