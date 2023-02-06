Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Причиной для проверки стали жалобы от местных жителей на едкий запах. 1Rnd пишет, что здесь якобы сжигают ампутированные человеческие части тел, медицинские отходы.
Жители утверждают, что этот участок сдали в субаренду, после чего начали сжигать отходы. Их не устраивает едкий запах дыма.
«Теперь прокуратура начала проверку, а в состав комиссии входят представители Роспотребнадзора. Необходимо будет провести ряд экспертиз, а еще изучить проектную документацию объекта», — пишет издание.
Отмечается, что после этого станет понятно — нарушены права людей или нет.
Ранее глава Таганрога Солоницин не смог обжаловать штраф за незаконные свалки.