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Posted Сегодня, 14:56

Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

В Батайске прокуратура проверит полигон, где утилизируют биологические медотходы

6 февраля 2023, 14:56
Фото: MFERMION/CC BY SA/wiki
В Батайске проверят полигон, где утилизируют биологические медотходы
В Батайске Ростовской области проверят работу полигона, где сжигают медицинские отходы, сообщают СМИ.

Причиной для проверки стали жалобы от местных жителей на едкий запах. 1Rnd пишет, что здесь якобы сжигают ампутированные человеческие части тел, медицинские отходы.

Жители утверждают, что этот участок сдали в субаренду, после чего начали сжигать отходы. Их не устраивает едкий запах дыма.

«Теперь прокуратура начала проверку, а в состав комиссии входят представители Роспотребнадзора. Необходимо будет провести ряд экспертиз, а еще изучить проектную документацию объекта», — пишет издание.

Отмечается, что после этого станет понятно — нарушены права людей или нет.

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