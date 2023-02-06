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В ходе спецоперации на Украине погиб контрактник ЧВК «Вагнер» из Ростовской области

6 февраля 2023, 16:24
Фото: pxhere.com
В Ростовскую область доставят тело погибшего контрактника ЧВК «Вагнер» Андрея Торова, который был судим за убийство знакомого, об этом сообщили местные СМИ.

Порталу Dondау стало известно, что в ходе спецоперации на Украине был смертельно ранен житель Ростовской области 44-летний Андрей Торов.

Мужчина, который предположительно был завербован в ЧВК «Вагнер» осенью прошлого года, погиб при выполнении боевой задачи. Его тело должны доставить в станицу Манычскую в Багаевском районе.

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По данным издания, осенью 2021 года мужчина был осужден за убийство знакомого в пьяном конфликте, во время которого Торов напал на приятеля с ножом. Житель Багаевского района пытался оспорить приговор областного суда, но потерпел неудачу.

Официальной информации от МО РФ или местных органов власти, подтверждающей гибель контрактника, пока не появилось, данные уточняются.

Ранее в Ростовской области сообщили о гибели контрактника, который по неподтвержденным данным сидел в колонии за убийство женской половины своей семьи.

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