Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
Порталу Dondау стало известно, что в ходе спецоперации на Украине был смертельно ранен житель Ростовской области 44-летний Андрей Торов.
Мужчина, который предположительно был завербован в ЧВК «Вагнер» осенью прошлого года, погиб при выполнении боевой задачи. Его тело должны доставить в станицу Манычскую в Багаевском районе.
По данным издания, осенью 2021 года мужчина был осужден за убийство знакомого в пьяном конфликте, во время которого Торов напал на приятеля с ножом. Житель Багаевского района пытался оспорить приговор областного суда, но потерпел неудачу.
Официальной информации от МО РФ или местных органов власти, подтверждающей гибель контрактника, пока не появилось, данные уточняются.
Ранее в Ростовской области сообщили о гибели контрактника, который по неподтвержденным данным сидел в колонии за убийство женской половины своей семьи.