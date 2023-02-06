Posted Сегодня, 20:47
Published Сегодня, 20:47
Modified Сегодня, 20:47
Updated Сегодня, 20:47
По информации пресс-службы Минприроды, предполагаемое место забора воды для Донбасса относится к определенному участку Дона — от впадения в реку Северский Донец до устья рек Сал и Маныч. Таким образом, водозабор для обеспечения жителей Донбасса водой будет ниже уровня Ростова.
Напомним, что экологи озадачились вопросом — была ли на фоне реализации серьезного проекта по строительству водовода тщательно изучена вся система наполнения реки Дон. Ведь главный вопрос, по словам экспертов, заключается в том, чтобы всем хватило воды. И вода не уходила из Дона.
В пресс-службе министерства отметили, что предоставление прав пользования водными объектами носит заявительный характер. Заявление о предоставлении реки Дон с целью забора воды для водоснабжения Донбасса в Минприроды не поступало.
По информации министерства, для участка Нижнего Дона характерны сгонно-нагонные явления. При них соленость водных объектов Нижнего Дона на обозначенном участке увеличивается.
«При сгонных явлениях, уровень воды значительно снижается. Данные явления являются природными. Информацией по вопросу критически допустимого уровня воды министерство не располагает», — сообщили в пресс-службе.
Ранее RostovGazeta сообщала об обмеление реки Дон. И предупреждала о том, что из-за непогоды часть жителей Ростовской области может остаться без воды.