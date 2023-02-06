Напомним, что экологи озадачились вопросом — была ли на фоне реализации серьезного проекта по строительству водовода тщательно изучена вся система наполнения реки Дон. Ведь главный вопрос, по словам экспертов, заключается в том, чтобы всем хватило воды. И вода не уходила из Дона.