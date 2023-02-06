В НХЛ не согласились с претензиями Гашека

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн приструнил олимпийского чемпиона Доминика Гашека, регулярно критикующего лигу за то, что она не отстранила российских хоккеистов от своих соревнований и мероприятий.
Беттмэн заявил, что хоть Гашек и имеет право собственное мнение, он не может говорить за всю Чехию.
При этом сам комиссар подтвердил, что не согласен с позицией Гашека, сообщает «Советский спорт», ссылаясь на финские СМИ.
Добавим, что Гашек возобновил свою претензии перед началом матча звезд НХЛ, в котором участвовали шесть россиян.