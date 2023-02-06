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Posted Сегодня, 18:03

Published Сегодня, 18:03

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

В НХЛ не согласились с претензиями Гашека

Сегодня, 18:03
Комиссар лиги осудил бывшего вратаря.

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн приструнил олимпийского чемпиона Доминика Гашека, регулярно критикующего лигу за то, что она не отстранила российских хоккеистов от своих соревнований и мероприятий.

Беттмэн заявил, что хоть Гашек и имеет право собственное мнение, он не может говорить за всю Чехию.

При этом сам комиссар подтвердил, что не согласен с позицией Гашека, сообщает «Советский спорт», ссылаясь на финские СМИ.

Добавим, что Гашек возобновил свою претензии перед началом матча звезд НХЛ, в котором участвовали шесть россиян.

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