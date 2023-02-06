В Ростове бывших сотрудниц вуза подозревают в получении взяток за экзамены

В Следственном комитете уточнили, что если получение взятки будет доказано, фигуранту дела может грозить до восьми лет тюрьмы, а также штрафом, размер которого в сорок раз больше суммы взятки. За посредничество во взятке наказание составляет до семи лет лишения свободы, а размер штрафа может достигать тридцатикратной суммы взятки.