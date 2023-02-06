В Ростове бывших сотрудниц вуза подозревают в получении взяток за экзамены

Posted Сегодня, 18:33
Published Сегодня, 18:33
Modified Сегодня, 18:36
Updated Сегодня, 18:36
Следственный отдел Пролетарского района Ростова СУ СК РФ региона завершил расследование уголовного дела, которое возбудили в отношении двух бывших сотрудниц одного из донских вузов. Старший преподаватель и специалист по учебно-методической работе подозреваются в посредничестве и получении взятки.
Следователи представили версию, согласно которой с сентября 2020 по апрель 2022 года сотрудницы вуза получили от одного из студентов 65,5 тысячи рублей в качестве взятки за помощь в сдаче экзаменов и зачетов. Расследованием и сопровождением дела занимались сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России Ростова.
Сейчас по делу собрали достаточно доказательств, а потому материалы передали в суд для дальнейшего рассмотрения.
В Следственном комитете уточнили, что если получение взятки будет доказано, фигуранту дела может грозить до восьми лет тюрьмы, а также штрафом, размер которого в сорок раз больше суммы взятки. За посредничество во взятке наказание составляет до семи лет лишения свободы, а размер штрафа может достигать тридцатикратной суммы взятки.
Ранее стало известно, что в Ростовской области за 2022 год зарегистрировали всего 80 случаев получения взятки.