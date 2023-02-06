Комитет по охране объектов культурного наследия добавил в список памятников архитектуры четыре здания в центре Ростова. Среди них — Доходный дом Э-Б. В. Глуховского 1897 года постройки по адресу улица Станиславского, 172; Дом М. Т. Косика 1891 года на Станиславского, 95; Дом Р. И. Семенова, построенное в конце XIX века на Социалистической, 136 и Дом Н. Г. Куканова того же времени постройки на Социалистической, 123.