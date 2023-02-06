Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 07:10
Комитет по охране объектов культурного наследия добавил в список памятников архитектуры четыре здания в центре Ростова. Среди них — Доходный дом Э-Б. В. Глуховского 1897 года постройки по адресу улица Станиславского, 172; Дом М. Т. Косика 1891 года на Станиславского, 95; Дом Р. И. Семенова, построенное в конце XIX века на Социалистической, 136 и Дом Н. Г. Куканова того же времени постройки на Социалистической, 123.
Для этих зданий определены границы охранных зон. В них вводится запрет на строительство объектов капитального строительства и проведение земляных, строительных и мелиоративных работ. Исключение делается только в случае, если эти работы необходимы для сохранения памятников архитектуры.
Ранее власти Ростова опровергли слухи об изъятии земли под домом Гудермана под снос здания.