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Published Сегодня, 06:48

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В Ростове четыре старинных здания попали под защиту от сноса

6 февраля 2023, 06:48
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове четыре старинных здания попали под защиту от сноса
Четыре исторические постройки в центре Ростова признаны объектами культурного наследия, сообщили в правительстве региона.

Комитет по охране объектов культурного наследия добавил в список памятников архитектуры четыре здания в центре Ростова. Среди них — Доходный дом Э-Б. В. Глуховского 1897 года постройки по адресу улица Станиславского, 172; Дом М. Т. Косика 1891 года на Станиславского, 95; Дом Р. И. Семенова, построенное в конце XIX века на Социалистической, 136 и Дом Н. Г. Куканова того же времени постройки на Социалистической, 123.

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Для этих зданий определены границы охранных зон. В них вводится запрет на строительство объектов капитального строительства и проведение земляных, строительных и мелиоративных работ. Исключение делается только в случае, если эти работы необходимы для сохранения памятников архитектуры.

Ранее власти Ростова опровергли слухи об изъятии земли под домом Гудермана под снос здания.

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