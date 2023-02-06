Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Согласно данным департамента автодорог, с 22 февраля в Ростове-на-Дону будет ограничен проезд у Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации в переулке Университетском, 93.
Ограничения будут действовать ровно два месяца — по 22 апреля 2023 года, причиной этого станет демонтаж здания архива ЮФУ, расположенного по адресу Университетский, 150к2.
Проезд транспортных средств будет запрещен на участке от Университетского, 95 до улицы Суворова.
Ранее стало известно, что для движения окажется перекрыт участок Суворова между переулками Нахичеванским и Крепостным.