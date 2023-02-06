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Published Сегодня, 13:29

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Updated Сегодня, 13:31

В Ростове демонтируют аварийное здание архива ЮФУ в переулке Университетском

6 февраля 2023, 13:29
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове демонтируют аварийное здание архива ЮФУ в переулке Университетском
В Ростове на два месяца перекроют проезд по переулку Университетскому в районе здания № 93, причина этого — снос здания бывшего архива, об этом сообщили в администрации города.

Согласно данным департамента автодорог, с 22 февраля в Ростове-на-Дону будет ограничен проезд у Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации в переулке Университетском, 93.

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Ограничения будут действовать ровно два месяца — по 22 апреля 2023 года, причиной этого станет демонтаж здания архива ЮФУ, расположенного по адресу Университетский, 150к2.

Проезд транспортных средств будет запрещен на участке от Университетского, 95 до улицы Суворова.

Ранее стало известно, что для движения окажется перекрыт участок Суворова между переулками Нахичеванским и Крепостным.

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