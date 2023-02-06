Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Сити-менеджер напомнил, что в настоящий момент город уделяет особое внимание планированию и развитию транспортной инфраструктуры, а потому в настоящий момент проектные организации заняты подготовкой ПСД для работ по реконструкции и строительству дорог.
Так, по словам Алексея Логвиненко, проектировщики заняты разработкой дороги от микрорайона, где возвели ЖК «Западная резиденция», реконструкцией дорог в переулке Алябьева и по улице Виталия Ходоша, улице Орбитальной от перехода через балку «Темерник» к улице Добровольского и Космической.
А также проект дороги перехода балки «Темерник», реконструкции Оганова, а также участка от переулка Дунайского к проспекту Михаила Нагибина. Последний проект предполагает также строительство развязки на перекрестке Нагибина с Нариманова.
По этим дорогам уже заключили необходимые контракты. Проектную документацию большинство подрядчиков подготовит в 2023 году, а часть проектов обещают сдать в первом квартале 2024 года.
После завершения проектной деятельности городу предстоит получить заключения экспертной организации, после чего можно будет приступить к реализации планов по строительству и реконструкции дорог, что позволит повысить транспортную доступность трех районов города.
Также глава администрации Ростова добавил, что уже в 2023 году запланировано начать проектировать три дорожных объекта для района старого аэропорта, мостового перехода на Зеленый остров, участок под реконструкцию на улице Доватора, а также автодорогу к востоку от ВСК «Акватория».
Ранее сообщалось, что к 2025 году в Ростове появятся несколько транспортных развязок.