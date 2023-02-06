Также глава администрации Ростова добавил, что уже в 2023 году запланировано начать проектировать три дорожных объекта для района старого аэропорта, мостового перехода на Зеленый остров, участок под реконструкцию на улице Доватора, а также автодорогу к востоку от ВСК «Акватория».