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Published Сегодня, 15:55

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Updated Сегодня, 15:57

В Ростове до конца года подготовят проекты строительства и реконструкции пяти дорог

6 февраля 2023, 15:55
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове ведутся работы по подготовке проектов строительства и реконструкции пяти дорог, об этом объявили глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Сити-менеджер напомнил, что в настоящий момент город уделяет особое внимание планированию и развитию транспортной инфраструктуры, а потому в настоящий момент проектные организации заняты подготовкой ПСД для работ по реконструкции и строительству дорог.

Так, по словам Алексея Логвиненко, проектировщики заняты разработкой дороги от микрорайона, где возвели ЖК «Западная резиденция», реконструкцией дорог в переулке Алябьева и по улице Виталия Ходоша, улице Орбитальной от перехода через балку «Темерник» к улице Добровольского и Космической.

А также проект дороги перехода балки «Темерник», реконструкции Оганова, а также участка от переулка Дунайского к проспекту Михаила Нагибина. Последний проект предполагает также строительство развязки на перекрестке Нагибина с Нариманова.

Фото: Telegram-канал Алексея Логвиненко

По этим дорогам уже заключили необходимые контракты. Проектную документацию большинство подрядчиков подготовит в 2023 году, а часть проектов обещают сдать в первом квартале 2024 года.

После завершения проектной деятельности городу предстоит получить заключения экспертной организации, после чего можно будет приступить к реализации планов по строительству и реконструкции дорог, что позволит повысить транспортную доступность трех районов города.

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Также глава администрации Ростова добавил, что уже в 2023 году запланировано начать проектировать три дорожных объекта для района старого аэропорта, мостового перехода на Зеленый остров, участок под реконструкцию на улице Доватора, а также автодорогу к востоку от ВСК «Акватория».

Ранее сообщалось, что к 2025 году в Ростове появятся несколько транспортных развязок.

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