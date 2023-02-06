Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Речь идет о входе, который находится со стороны собора. Ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко критиковал рынок за развешенные на ларьках плавки, майки и шорты, что портило облик собора.
По информации 1Rnd, градоначальник был недоволен и видом ворот. После этого гендиректор пообещал их отремонтировать.
Теперь начались работы, которые должны завершиться к середине 2023 года. Здесь будут кирпичные ворота с кованой решеткой.
Ранее стало известно, что ремонт здания ростовской ЦГБ подорожал с 503 до 704 млн рублей с 2021 года. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.