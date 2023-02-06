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Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

В Ростове-на-Дону обновят вход на Центральный рынок после критики властей

6 февраля 2023, 07:23
Фото: Rost.galis/CC BY SA/wiki
В Ростове-на-Дону обновят вход на Центральный рынок после критики властей
В Ростове-на-Дону заменят ворота при входе на территорию Центрального рынка.

Речь идет о входе, который находится со стороны собора. Ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко критиковал рынок за развешенные на ларьках плавки, майки и шорты, что портило облик собора.

По информации 1Rnd, градоначальник был недоволен и видом ворот. После этого гендиректор пообещал их отремонтировать.

Ремонт здания ростовской ЦГБ подорожал с 503 до 704 млн рублей с 2021 года
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Теперь начались работы, которые должны завершиться к середине 2023 года. Здесь будут кирпичные ворота с кованой решеткой. 

Ранее стало известно, что ремонт здания ростовской ЦГБ подорожал с 503 до 704 млн рублей с 2021 года. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Рынок
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