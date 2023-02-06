В Ростове спецназ жестко задержал четырех мужчин в Левенцовке, уложив их лицом в снег

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Портал 161.py опубликовал видео, полученное от одного из жителей Советского района Ростова. На нем автор видео запечатлела трех мужчин, которые лежали лицом вниз на заснеженном газоне, а неподалеку от них еще один мужчина в такой же позе, над которым стоял еще один сотрудник правоохранительных органов.
В издании сообщили, что в задержании на улице Жданова участвовали сотрудники ДПС, а также еще несколько мужчин, которые якобы были сотрудниками спецназа.
При попытке узнать о причинах и обстоятельствах произошедшего в ГУ МВД по Ростовской области корреспонденты получили комментарий, что полиция пока не знает, на каком основании задержали неизвестных. Такой же ответ дали представители ФСБ.
Информация уточняется.
Ранее в Ростовской области задержали водителя, погоня за которым привела к гибели инспектора ДПС.