rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:05

Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 18:07

Updated Сегодня, 18:07

В Ростове спецназ жестко задержал четырех мужчин в Левенцовке, уложив их лицом в снег

6 февраля 2023, 18:05
Фото: pxhere.com
В Ростове утром понедельника, 6 февраля, жестко задержали четырех мужчин в Левенцовке, видео поделились очевидцы.

Портал 161.py опубликовал видео, полученное от одного из жителей Советского района Ростова. На нем автор видео запечатлела трех мужчин, которые лежали лицом вниз на заснеженном газоне, а неподалеку от них еще один мужчина в такой же позе, над которым стоял еще один сотрудник правоохранительных органов.

В издании сообщили, что в задержании на улице Жданова участвовали сотрудники ДПС, а также еще несколько мужчин, которые якобы были сотрудниками спецназа.

Бывшего главу МВД Белокалитвинского района задержали по подозрению в мошенничестве
Узнать подробнее

При попытке узнать о причинах и обстоятельствах произошедшего в ГУ МВД по Ростовской области корреспонденты получили комментарий, что полиция пока не знает, на каком основании задержали неизвестных. Такой же ответ дали представители ФСБ.

Информация уточняется.

Ранее в Ростовской области задержали водителя, погоня за которым привела к гибели инспектора ДПС.

Читайте также:
В Ростовской области задержали мобилизованного бойца, сбежавшего из зоны СВОВ ростовской гостинице задержали мужчину за стрельбу возле ТЦ днем 2 февраляВ Ростове задержали бывшего замглавы администрации по вопросам ЖКХ Арцыбашева
#Надежда Пустяк#Происшествие#Преступность#ДПС#Полиция задержала#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
На Дону жители готовятся к буре, а в Ростове — к переменам облика Центрального рынка
Сегодня, 15:05
«Я подписал, и я сижу»: экс-министр ЖКХ Ростовской области высказался о своем деле
Сегодня, 15:09
Убытки экс-застройщика старого аэропорта Ростова выросли в 6 раз за 2022 год
Сегодня, 14:05
Геолог рассказал о возможности землетрясения в Ростовской области вслед за Турцией
Сегодня, 13:57
«Такой же коварный»: ростовский врач разъяснил, как изменился коронавирус в 2023 году
Сегодня, 13:38
Четырех новых начальников в полиции назначили в Ростовской области
Сегодня, 14:59