В Ростове спецназ жестко задержал четырех мужчин в Левенцовке, уложив их лицом в снег

Портал 161.py опубликовал видео, полученное от одного из жителей Советского района Ростова. На нем автор видео запечатлела трех мужчин, которые лежали лицом вниз на заснеженном газоне, а неподалеку от них еще один мужчина в такой же позе, над которым стоял еще один сотрудник правоохранительных органов.