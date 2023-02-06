Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
Согласно данным последнего отчета о средних ценах на товары и услуги в Ростовской области, Ростов стал лидером по уровню цен на значительную часть продовольственных товаров.
Так, например, килограмм вареной колбасы обойдется ростовчанам в 468,8 рубля, а средние цены в других городах региона оказались примерно на 10-20 рублей меньше. Также в Ростове покупка мороженой неразделанной рыбы обойдется в 219 рублей за килограмм, в то время как во всех городах кроме Шахт цена составляет около 200 рублей.
Покупка сливочного масла в Ростове обойдется в 734,7 рубля за килограмм, в то время как в остальных городах цены колеблются от 657 до 726,8 рублей. Аналогичная ситуация с ценами на маргарин и творог, килограмм которых в Ростове обойдется в 256 и 395,2 рубля соответственно. Это на 10-20 рублей дороже средних цен по региону.
Также в Ростове средний показатель цен на сыры составил 747,5 рубля, что как минимум на 40 рублей дороже, чем в других городах. Вместе с этим 40 рублей составила разница в ценах на черный чай со средними показателями по региону. В Ростове чай можно купить примерно за 1223,8 рубля за килограмм.
Последней категорией, в которой Ростов оказался лидером высоких цен, стал хлеб. Покупка ржаного хлеба в Ростове обойдется в 72,6 рубля за килограмм, а покупка хлеба и других изделий из пшеничной муки - 74,5 рубля.
Ранее ростовчане заявили о скачке цен на продукты.