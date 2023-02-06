Покупка сливочного масла в Ростове обойдется в 734,7 рубля за килограмм, в то время как в остальных городах цены колеблются от 657 до 726,8 рублей. Аналогичная ситуация с ценами на маргарин и творог, килограмм которых в Ростове обойдется в 256 и 395,2 рубля соответственно. Это на 10-20 рублей дороже средних цен по региону.