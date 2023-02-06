Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
С сентября 2023 года начнет работу Ростовский исламский колледж. Там будут обучать будущих имамов для всех регионов России. Как пишет «Молот», в учебное заведение уже поступили первые заявления от абитуриентов.
Об открытии колледжа стало известно на втором съезде Духовного управления мусульман Ростовской области. В мероприятии, в том числе, приняла участие делегация мусульман из ДНР.
Ранее Муфтият Северного Кавказа призвал расширить список религиозной литературы, которую не следует относить к материалам с экстремистским содержанием. Среди них некоторые оригиналы комментариев и толкования Корана, сборники хадисов и их комментарии.