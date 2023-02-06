rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

В Ростове в сентябре откроют исламский колледж

6 февраля 2023, 09:24
Фото: MohamedYasser.95/CC BY SA 4.0/wiki
В Ростове в сентябре откроют исламский колледж

В Ростове в 2023-м откроется первый на Юге России исламский колледж

В Ростове-на-Дону планируется открыть исламский колледж, сообщили в Духовном управлении мусульман региона.

С сентября 2023 года начнет работу Ростовский исламский колледж. Там будут обучать будущих имамов для всех регионов России. Как пишет «Молот», в учебное заведение уже поступили первые заявления от абитуриентов.

До десяти ростовчан в год переходят в ислам
Узнать подробнее

Об открытии колледжа стало известно на втором съезде Духовного управления мусульман Ростовской области. В мероприятии, в том числе, приняла участие делегация мусульман из ДНР.

Ранее Муфтият Северного Кавказа призвал расширить список религиозной литературы, которую не следует относить к материалам с экстремистским содержанием. Среди них некоторые оригиналы комментариев и толкования Корана, сборники хадисов и их комментарии.

Читайте также:
Муфтият Северного Кавказа призвал расширить список религиозной литературыНа острую нехватку мечетей в Ростове пожаловались мусульманеМусульмане не могут найти помещений для молитв в Ростове из-за исламофобии
#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Культура#Ростов-на-Дону#Ростов#Алина Заярная
Подпишитесь
Женщины в Ростовской области массово лепят пирожки и котлеты для участников СВО
Сегодня, 09:24
Эксперт рассказал, что делать ростовчанам, попавшим в зону землетрясения в Турции
Сегодня, 09:27
Глава Новошахтинска Бондаренко 10 минут не мог дозвониться в колл-центр ЦГБ
Сегодня, 08:28
Эксперт Абросимов объяснил, когда будет вторая волна мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 08:50
У осужденных в Ростовской области будут в обязательном порядке брать анализы на ДНК
Сегодня, 08:27
Мачо или бродяга: как выглядят типичные жители Ростова по версии нейросетей
Сегодня, 07:52