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Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

В Ростове зафиксировали самый резкий прирост цен на жилье в новостройках в 2023 году

6 февраля 2023, 11:38
Фото: 1MI
В Ростове зафиксировали самый резкий прирост цен на жилье в новостройках в 2023 году
В Ростове зафиксировали самый серьезный прирост цен на недвижимость в новостройках с весны 2022 года, об этом сообщили аналитики.

Портал 161.py объявил, что по данным аналитиков сферы недвижимости в начале 2023 года цена на квадратный метр жилья в Ростове-на-Дону в среднем увеличилась на 3025 рублей, и по итогам января средний показатель цен на жилье в новостройках составил чуть больше 119 тысяч рублей за квадрат.

Этот прирост цен стал самым большим с весны 2022 года, когда Ростов обогнал столицу по темпам роста стоимости недвижимости, став федеральным лидером с показателем 68,7%.

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В настоящий момент самыми дорогими районами с новостройками остается центр города — Ленинский и Кировский район, где средняя стоимость квадратного метра составляет 147,2 и 138 тысяч рублей соответственно.

Следом за ними идут Пролетарский и Советский район, которые застраивают быстрыми темпами. Здесь квадратный метр жилья оценивают в 126,4 и 120 тысяч рублей.

Самыми доступными по цене стали новостройки Железнодорожном и Первомайском районах, где покупка недвижимости обойдется в 93,1 и 100 тысяч рублей. Средние цены на квадратный метр жилья в Ворошиловском и Октябрьском районах составили 114,6 и 102,2 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что новостройки подорожали почти на 20%.

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