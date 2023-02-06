Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Портал 161.py объявил, что по данным аналитиков сферы недвижимости в начале 2023 года цена на квадратный метр жилья в Ростове-на-Дону в среднем увеличилась на 3025 рублей, и по итогам января средний показатель цен на жилье в новостройках составил чуть больше 119 тысяч рублей за квадрат.
Этот прирост цен стал самым большим с весны 2022 года, когда Ростов обогнал столицу по темпам роста стоимости недвижимости, став федеральным лидером с показателем 68,7%.
В настоящий момент самыми дорогими районами с новостройками остается центр города — Ленинский и Кировский район, где средняя стоимость квадратного метра составляет 147,2 и 138 тысяч рублей соответственно.
Следом за ними идут Пролетарский и Советский район, которые застраивают быстрыми темпами. Здесь квадратный метр жилья оценивают в 126,4 и 120 тысяч рублей.
Самыми доступными по цене стали новостройки Железнодорожном и Первомайском районах, где покупка недвижимости обойдется в 93,1 и 100 тысяч рублей. Средние цены на квадратный метр жилья в Ворошиловском и Октябрьском районах составили 114,6 и 102,2 тысячи рублей.
Ранее стало известно, что новостройки подорожали почти на 20%.