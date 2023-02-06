Портал 161.py объявил, что по данным аналитиков сферы недвижимости в начале 2023 года цена на квадратный метр жилья в Ростове-на-Дону в среднем увеличилась на 3025 рублей, и по итогам января средний показатель цен на жилье в новостройках составил чуть больше 119 тысяч рублей за квадрат.