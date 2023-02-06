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Published Сегодня, 12:42

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Updated Сегодня, 12:44

В Ростовской области на защиту экологии в 2023 году выделили более 1,2 млрд рублей

6 февраля 2023, 12:42
Фото: vk.com/mpr61
В Ростовской области на защиту экологии в 2023 году выделили более 1,2 млрд рублей
В Ростовской области на защиту окружающей среды, анализ качества воздуха и восстановление лесов выделили собираются направить более 1,2 миллиарда рублей, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Власти сообщили, что в 2023 году на защиту природы и окружающей среды в Ростовской области собираются направить более 1,2 миллиарда рублей. Эти деньги потратят на расчистку рек, анализ качества воздуха и степени его загрязнения, а также эконадзор, охрану и восстановление лесов и ликвидацию нанесенного и накопленного экологического ущерба.

Специалисты Минприроды сообщили, что только за 2022 год в Ростовской области высадили 6,3 миллиона деревьев и кустарников, а в 2023 году площадь лесовосстановления планируют увеличить до 1,9 тысячи гектаров. Часть мероприятий по восстановлению пройдет в Усть-Донецком районе, где пожар уничтожил 300 гектаров леса летом 2022 года.

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Также власти планируют усилить мониторинг пожаров в лесах, для этого существующую систему видеонаблюдения дополнят 26 камерами, что позволит увеличить охват наблюдения за лесами до 85%.

В планы донского правительства вошли и мероприятия по ликвидации 47 свалочных очагов, а к 2024 году — рекультивация пяти несанкционированных полигонов в Ростове, Таганроге, Новочеркасске, Донецке и Цимлянске.

Ранее в Ростове объявили о начале рекультивации мусорного полигона за 2,3 миллиарда рублей.

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