Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Власти сообщили, что в 2023 году на защиту природы и окружающей среды в Ростовской области собираются направить более 1,2 миллиарда рублей. Эти деньги потратят на расчистку рек, анализ качества воздуха и степени его загрязнения, а также эконадзор, охрану и восстановление лесов и ликвидацию нанесенного и накопленного экологического ущерба.
Специалисты Минприроды сообщили, что только за 2022 год в Ростовской области высадили 6,3 миллиона деревьев и кустарников, а в 2023 году площадь лесовосстановления планируют увеличить до 1,9 тысячи гектаров. Часть мероприятий по восстановлению пройдет в Усть-Донецком районе, где пожар уничтожил 300 гектаров леса летом 2022 года.
Также власти планируют усилить мониторинг пожаров в лесах, для этого существующую систему видеонаблюдения дополнят 26 камерами, что позволит увеличить охват наблюдения за лесами до 85%.
В планы донского правительства вошли и мероприятия по ликвидации 47 свалочных очагов, а к 2024 году — рекультивация пяти несанкционированных полигонов в Ростове, Таганроге, Новочеркасске, Донецке и Цимлянске.
Ранее в Ростове объявили о начале рекультивации мусорного полигона за 2,3 миллиарда рублей.