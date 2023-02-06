Власти сообщили, что в 2023 году на защиту природы и окружающей среды в Ростовской области собираются направить более 1,2 миллиарда рублей. Эти деньги потратят на расчистку рек, анализ качества воздуха и степени его загрязнения, а также эконадзор, охрану и восстановление лесов и ликвидацию нанесенного и накопленного экологического ущерба.