Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
В воскресенье, 5 февраля, около 16.25 мск на проспекте Мира, 1 в Волгодонске произошло столкновение Hyundai Accent и Nissan Teana.
По предварительной версии, 25-летний водитель Hyundai Accent выбрал неподходящую дистанцию с попутным автомобилем Nissan Teana, который ехал перед ним, и врезался в транспортное средство.
В результате водитель Hyundai Accent и его 36-летний пассажир пострадали, их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии.
Ранее в Ростовской области инспектор погиб в погоне за нарушителем.