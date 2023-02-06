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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

В Ростовской области в ДТП с попуткой пострадали два человека

6 февраля 2023, 13:55
Фото: УГИДББ по Ростовской области
В Ростовской области в ДТП с попуткой пострадали два человека
В Волгодонске на проспекте Мира столкнулись две попутки, пострадали водитель и пассажир одного из автомобилей, об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Ростовской области.
Сюжет
Дтп

В воскресенье, 5 февраля, около 16.25 мск на проспекте Мира, 1 в Волгодонске произошло столкновение Hyundai Accent и Nissan Teana.

По предварительной версии, 25-летний водитель Hyundai Accent выбрал неподходящую дистанцию с попутным автомобилем Nissan Teana, который ехал перед ним, и врезался в транспортное средство.

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В результате водитель Hyundai Accent и его 36-летний пассажир пострадали, их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии.

Ранее в Ростовской области инспектор погиб в погоне за нарушителем.

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