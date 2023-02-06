Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Согласно данным отчета, в 2022 году штамп «апостиль» проставили на более чем 5,77 тысячи документов. Это на 3838 документа больше, чем за аналогичный период 2021 года.
В отчете сказано, что прирост востребованности апостилированных документов среди дончан увеличился на 198% — в три раза по сравнению с показателями 2021 года.
При этом сами апостили не что иное, как международная стандартизированная форма заполнения сведений о законности документов, которая позволяет легализовать оригиналы и копии документов на территории других стран.
Ранее в Ростовской области рассказали, какая дончане какого возраста разводились чаще других в 2022 году.