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Posted Сегодня, 17:02

Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

В Ростовской области в три раза вырос спрос на апостили для релокантов

6 февраля 2023, 17:02
Фото: pxhere.com
В 2022 году дончане заказывали апостили с три раза чаще, чем годом раньше, об этом сказано в отчете органов ЗАГС на портале правительства Ростовской области.

Согласно данным отчета, в 2022 году штамп «апостиль» проставили на более чем 5,77 тысячи документов. Это на 3838 документа больше, чем за аналогичный период 2021 года.

В отчете сказано, что прирост востребованности апостилированных документов среди дончан увеличился на 198% — в три раза по сравнению с показателями 2021 года.

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При этом сами апостили не что иное, как международная стандартизированная форма заполнения сведений о законности документов, которая позволяет легализовать оригиналы и копии документов на территории других стран.

Ранее в Ростовской области рассказали, какая дончане какого возраста разводились чаще других в 2022 году.

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