Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Речь идет о том, что некоторые компании в коммерческой деятельности используют энергию, предназначенную для бытовых нужд. В результате они платят по тарифам для населения.
«Скрытые коммерсанты» могли сэкономить на этом сотни тысяч рублей. Это может создать проблемы и для соседей, у которых происходят перепады напряжения.
Когда выявляют нарушения, то компаниям предлагают заключить договор. Если они отказываются, то материалы направляют в суд.
Отмечается, что в минувшем году заключили 25 договоров. В судах сейчас рассматривают 19 дел.
Ранее в Таганроге сотни жителей оставались без электричества из-за обрывов линии.