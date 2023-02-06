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Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

В Ростовской области выявили фирмы, которые платили за свет как частные лица

6 февраля 2023, 11:36
Фото: 1MI
В Ростовской области выявили фирмы, которые платили за свет как частные лица
В Ростовской области в минувшем году проверили 680 объектов недвижимости на предмет использования электричества не по назначению, сообщает «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Речь идет о том, что некоторые компании в коммерческой деятельности используют энергию, предназначенную для бытовых нужд. В результате они платят по тарифам для населения.

«Скрытые коммерсанты» могли сэкономить на этом сотни тысяч рублей. Это может создать проблемы и для соседей, у которых происходят перепады напряжения.

Когда выявляют нарушения, то компаниям предлагают заключить договор. Если они отказываются, то материалы направляют в суд.

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Отмечается, что в минувшем году заключили 25 договоров. В судах сейчас рассматривают 19 дел.

Ранее в Таганроге сотни жителей оставались без электричества из-за обрывов линии.

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