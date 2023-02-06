rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:24

Published Сегодня, 15:24

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

В Ростовской области задержали нарушителя, в погоне за которым погиб инспектор ДПС

6 февраля 2023, 15:24
Фото: Следственный комитет России по Ростовской области
В Ростовской области задержали водителя, погоня за которым стала причиной смертельного ДТП 5 февраля, об этом сообщили в пресс-службе донского УМВД.
Сюжет
Дтп

Напомним, накануне в воскресенье, 5 февраля, на территории Морозовска произошла авария с участием патрульного автомобиля. Сообщается, что инспекторы заметили автомобиль, который ехал по улице с односторонним движением во встречном направлении.

Водитель оказал сопротивление в ответ на требование об остановке, после чего началась погоня. В итоге патрульный автомобиль влетел в «КамАЗ», после чего съехал на обочину, где врезался в ЛЭП. Один из инспекторов погиб, второй был госпитализирован, а нарушитель скрылся.

В Ростовской области в ДТП с попуткой пострадали два человека
Узнать подробнее

Личность нарушителя удалось установить на следующий день, им оказался житель поселка Тацинского средних лет. Сейчас мужчину задержали, в отношении него составили протоколы о несоблюдении требований, предписанных дорожными знаками и разметкой, требований о наличии страховки, управлении автомобилем с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков, а также управлением автомобилей с неисправностями или незаконно установленным знаком «Инвалид».

Читайте также:
Уголовное дело завели из-за гибели инспектора ДПС в Ростовской области после погониСтали известны подробности гибели инспектора ДПС в Ростовской области во время погониОдин полицейский погиб и один ранен в ходе погони за нарушителем в Ростовской области
#Надежда Пустяк#Происшествие#Дорога#Преступность#Смерть#Дтп#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Морозовск
Подпишитесь
На Дону жители готовятся к буре, а в Ростове — к переменам облика Центрального рынка
Сегодня, 15:05
«Я подписал, и я сижу»: экс-министр ЖКХ Ростовской области высказался о своем деле
Сегодня, 15:09
Убытки экс-застройщика старого аэропорта Ростова выросли в 6 раз за 2022 год
Сегодня, 14:05
Геолог рассказал о возможности землетрясения в Ростовской области вслед за Турцией
Сегодня, 13:57
«Такой же коварный»: ростовский врач разъяснил, как изменился коронавирус в 2023 году
Сегодня, 13:38
Четырех новых начальников в полиции назначили в Ростовской области
Сегодня, 14:59