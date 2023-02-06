Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Напомним, накануне в воскресенье, 5 февраля, на территории Морозовска произошла авария с участием патрульного автомобиля. Сообщается, что инспекторы заметили автомобиль, который ехал по улице с односторонним движением во встречном направлении.
Водитель оказал сопротивление в ответ на требование об остановке, после чего началась погоня. В итоге патрульный автомобиль влетел в «КамАЗ», после чего съехал на обочину, где врезался в ЛЭП. Один из инспекторов погиб, второй был госпитализирован, а нарушитель скрылся.
Личность нарушителя удалось установить на следующий день, им оказался житель поселка Тацинского средних лет. Сейчас мужчину задержали, в отношении него составили протоколы о несоблюдении требований, предписанных дорожными знаками и разметкой, требований о наличии страховки, управлении автомобилем с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков, а также управлением автомобилей с неисправностями или незаконно установленным знаком «Инвалид».