Водитель оказал сопротивление в ответ на требование об остановке, после чего началась погоня. В итоге патрульный автомобиль влетел в «КамАЗ», после чего съехал на обочину, где врезался в ЛЭП. Один из инспекторов погиб, второй был госпитализирован, а нарушитель скрылся.