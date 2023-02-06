Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Согласно данным портала 1Rnd, в Кировском районном суде состоялось очередное слушание по делу бывшего министра ЖКХ Андрея Майера, которого подозревали в превышении полномочий. Сообщается, что по делу представили данные правовой и экономической экспертизы, которые подтвердили непричастность бывшего чиновника к преступлениям, в которых его обвиняли.
Так, например, в случае с ростовским парком экспертиза доказала, что Майер действовал в рамках своих полномочий. Экспертом выступил глава правового управления ТПП Ростовской области Владимир Кочура, который напомнил, что парки участвовали в госпрограмме, а потому ресурсное обеспечение проводилось за счет бюджетов.
«Вне бюджета здесь не предусмотрено вообще, хотя такие факты имеются. Я работал по нормативным документам, там не указано участие министра ЖКХ», — рассказал Владимир Кочура, добавив, что ведомство выступало в качестве распределителя средств и контролирующего органа по их целевому использованию. И в случае парка в Пролетарском районе Ростова принципы адресности и целевого назначения соблюдались.
Что касалось парка в Зверево, он был финалистом одного из конкурсов ЖКХ, а потому получил субсидию из бюджета. Эксперт категорично заявил, что Майер был обязан подписать соглашение о субсидировании, иначе бы «сел».
«Я подписал, и я сижу», — приводит издание комментарий Андрея Майера.
Тем временем, Владимир Кочура дополнил свою экспертную оценку тем, что заявил, что у экс-министра ЖКХ не было полномочий ни заключать договоры, ни искать внебюджетные средства на финансирование благоустройства. В этом случае ведомство выступало только транзитом.
Теперь суду предстоит оценить документы экспертизы и показания эксперта.
Ранее экс-мэр Ростова Кушнарев выступил с показаниями на заседаниях по делу Андрея Майера.