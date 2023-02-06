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Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:11

Updated Сегодня, 15:11

«Я подписал, и я сижу»: экс-министр ЖКХ Ростовской области высказался о своем деле

6 февраля 2023, 15:09
Фото: donland.ru

Эксперты оценили роль донского экс-министра ЖКХ Майера в благоустройстве парков

Эксперты представили оценку роли бывшего главы донского МинЖКХ Андрея Майера в благоустройстве парков, об этом рассказали местные СМИ.

Согласно данным портала 1Rnd, в Кировском районном суде состоялось очередное слушание по делу бывшего министра ЖКХ Андрея Майера, которого подозревали в превышении полномочий. Сообщается, что по делу представили данные правовой и экономической экспертизы, которые подтвердили непричастность бывшего чиновника к преступлениям, в которых его обвиняли.

Так, например, в случае с ростовским парком экспертиза доказала, что Майер действовал в рамках своих полномочий. Экспертом выступил глава правового управления ТПП Ростовской области Владимир Кочура, который напомнил, что парки участвовали в госпрограмме, а потому ресурсное обеспечение проводилось за счет бюджетов.

«Вне бюджета здесь не предусмотрено вообще, хотя такие факты имеются. Я работал по нормативным документам, там не указано участие министра ЖКХ», — рассказал Владимир Кочура, добавив, что ведомство выступало в качестве распределителя средств и контролирующего органа по их целевому использованию. И в случае парка в Пролетарском районе Ростова принципы адресности и целевого назначения соблюдались.

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Что касалось парка в Зверево, он был финалистом одного из конкурсов ЖКХ, а потому получил субсидию из бюджета. Эксперт категорично заявил, что Майер был обязан подписать соглашение о субсидировании, иначе бы «сел».

«Я подписал, и я сижу», — приводит издание комментарий Андрея Майера.

Тем временем, Владимир Кочура дополнил свою экспертную оценку тем, что заявил, что у экс-министра ЖКХ не было полномочий ни заключать договоры, ни искать внебюджетные средства на финансирование благоустройства. В этом случае ведомство выступало только транзитом.

Теперь суду предстоит оценить документы экспертизы и показания эксперта.

Ранее экс-мэр Ростова Кушнарев выступил с показаниями на заседаниях по делу Андрея Майера.

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