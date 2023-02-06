«Вне бюджета здесь не предусмотрено вообще, хотя такие факты имеются. Я работал по нормативным документам, там не указано участие министра ЖКХ», — рассказал Владимир Кочура, добавив, что ведомство выступало в качестве распределителя средств и контролирующего органа по их целевому использованию. И в случае парка в Пролетарском районе Ростова принципы адресности и целевого назначения соблюдались.