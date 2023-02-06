Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
В понедельник, 6 февраля, выпадет снег, а температура составит минус один градус. Ветер усилится до семи метров в секунду.
Ночью может похолодать до минус восьми градусов. Осадки прекратятся в дневное время, а воздух прогреется до минус четырех градусов. Сильный ветер в это время сохранится.
Самая низкая температура окажется в ночь на 9 февраля, когда похолодает до минус 11 градусов. Заморозки будут сохраняться до субботы, после чего в воскресенье потеплеет до плюс одного градуса.
Ранее ростовчане назвали аномалией сильные морозы в городе.