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Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

Заморозки до минус 11 градусов ожидаются в Ростове-на-Дону с 8 февраля

6 февраля 2023, 04:53
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону всю неделю ожидаются заморозки, температура опустится до минус 11 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

В понедельник, 6 февраля, выпадет снег, а температура составит минус один градус. Ветер усилится до семи метров в секунду. 

Ночью может похолодать до минус восьми градусов. Осадки прекратятся в дневное время, а воздух прогреется до минус четырех градусов. Сильный ветер в это время сохранится.

Самая низкая температура окажется в ночь на 9 февраля, когда похолодает до минус 11 градусов. Заморозки будут сохраняться до субботы, после чего в воскресенье потеплеет до плюс одного градуса.

Ранее ростовчане назвали аномалией сильные морозы в городе. 

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