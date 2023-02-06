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Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Женщины в Ростовской области массово лепят пирожки и котлеты для участников СВО

6 февраля 2023, 09:24
Фото: Yurii-mr/CC BY SA/wiki
Женщины в Ростовской области массово делают пирожки и котлеты для участников СВО
В одном из хуторов Ростовской области местные жительницы объединились, чтобы приготовить домашнюю еду для участников СВО, видео необычной готовки опубликовано в соцсетях.

В хуторе Чебачий Семикаракорского района Ростовской области местные жительницы решили поддержать участников спецоперации. Женщины собрались вместе, чтобы приготовить для военнослужащих домашние котлеты и пирожки.

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Хозяйки на видео обратились к солдатам: «С вас — победа, с нас — помощь. Вы самые лучшие. Возвращайтесь домой. Мы вами гордимся и очень ждем».

Ранее сообщалось, что в ПТУ в Ростовской области студенты производят печки-буржуйки для участников спецоперации.

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