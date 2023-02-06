Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
В хуторе Чебачий Семикаракорского района Ростовской области местные жительницы решили поддержать участников спецоперации. Женщины собрались вместе, чтобы приготовить для военнослужащих домашние котлеты и пирожки.
Хозяйки на видео обратились к солдатам: «С вас — победа, с нас — помощь. Вы самые лучшие. Возвращайтесь домой. Мы вами гордимся и очень ждем».
Ранее сообщалось, что в ПТУ в Ростовской области студенты производят печки-буржуйки для участников спецоперации.