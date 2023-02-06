Жители Левенцовки в Ростове пожаловались на огромные стаи агрессивных бродячих собак

«Возвращался из магазина вечером. Как раз мясо купил, уже почти у подъезда она меня схватила за ногу. Это хорошо, я мужчина сильный – прогнал и до ноги она не достала, потому что я в лыжных штанах был. Но у меня тут жена с коляской гуляет, дети другие в школу ходят – их покусают, а отвечать некому», - возмутился житель микрорайона.