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Posted Сегодня, 16:59

Published Сегодня, 16:59

Modified Сегодня, 17:02

Updated Сегодня, 17:02

Жители Левенцовки в Ростове пожаловались на огромные стаи агрессивных бродячих собак

6 февраля 2023, 16:59
Фото: 1MI
Жители Левенцовки пожаловались на агрессивные стаи бродячих собак
Жителей многоквартирного дома по улице Еляна возмутило поведение соседки, прикормившей нескольких псов, которые теперь требуют еды от остальных людей. Они высказали свои претензии корреспонденту Rostovgazeta.

Мнения жильцов относительно поступка соседки разделились на два лагеря: одни защищают женщину, которая решила накормить бездомных псов, другие критикуют ее и призывают забрать животных домой, если она очень хочет за ними ухаживать.

«В «Магните» неподалеку я видела, как этой женщине отдают просрочку, и она кормит ей собак. Эта стая на всех кидается и ничего сделать мы не можем, собаки уже считают эту территорию своей», - возмутилась ростовчанка Марина.

Другой житель многострадального дома-кормушки пожаловался, что одна из собак чуть не прокусила ему ногу.

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«Возвращался из магазина вечером. Как раз мясо купил, уже почти у подъезда она меня схватила за ногу. Это хорошо, я мужчина сильный – прогнал и до ноги она не достала, потому что я в лыжных штанах был. Но у меня тут жена с коляской гуляет, дети другие в школу ходят – их покусают, а отвечать некому», - возмутился житель микрорайона.

Он добавил, что в их доме управляющая компания размещала просьбу не кормить уличных собак, однако не все этот призыв восприняли всерьез.

Ранее RostovGazeta писала о том, что донские спасатели при помощи колбасы вытащили собаку из вентиляционной шахты.

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