Жители Левенцовки в Ростове пожаловались на огромные стаи агрессивных бродячих собак

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
Мнения жильцов относительно поступка соседки разделились на два лагеря: одни защищают женщину, которая решила накормить бездомных псов, другие критикуют ее и призывают забрать животных домой, если она очень хочет за ними ухаживать.
«В «Магните» неподалеку я видела, как этой женщине отдают просрочку, и она кормит ей собак. Эта стая на всех кидается и ничего сделать мы не можем, собаки уже считают эту территорию своей», - возмутилась ростовчанка Марина.
Другой житель многострадального дома-кормушки пожаловался, что одна из собак чуть не прокусила ему ногу.
«Возвращался из магазина вечером. Как раз мясо купил, уже почти у подъезда она меня схватила за ногу. Это хорошо, я мужчина сильный – прогнал и до ноги она не достала, потому что я в лыжных штанах был. Но у меня тут жена с коляской гуляет, дети другие в школу ходят – их покусают, а отвечать некому», - возмутился житель микрорайона.
Он добавил, что в их доме управляющая компания размещала просьбу не кормить уличных собак, однако не все этот призыв восприняли всерьез.
Ранее RostovGazeta писала о том, что донские спасатели при помощи колбасы вытащили собаку из вентиляционной шахты.